مصر: انهيار توزيع الصحف من 3.5 مليون إلى 350 ألف فقط

يثير الكشف عن تراجع ارقام توزيع الصحف المصرية من من 3.5 مليون سنة 2000 إلى 350 ألف فقط حاليا مخاوف عديدة. وكشف د. عبد المنعم سعيد رئيس مجلس الإدارة الحالي لصحيفة “المصري اليوم”، ورئيس مجلس إدارة “الأهرام” الأسبق إن توزيع الصحف المصرية جميعا تراجع من 3,5 مليون في عام 2000 إلي 350 ألف نسخة الآن، أي نحو 10% من التوزيع السابق.

وأكد سعيد في في صحيفة الأهرام أمس الأربعاء أن مثل هذا التراجع الكبير (وهناك ما هو أكبر منه في المجلات والدوريات المختلفة) لا يمكن أن يعزي للحالة الاقتصادية، أو أنه بسبب ضعف عادة القراءة لدي الأجيال الجديدة. فالثابت رغم كل شيء أن عادة القراءة تتزايد بين البشر عامة، والمصريين منهم، ولكن ليس للصحف بالضرورة؛ بل إن الطباعة أيضا تتزايد وكل ما هنالك هو أنها انتقلت من مقاس الصحف المطبوعة إلي الطباعة الفردية علي أوراق A4.

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