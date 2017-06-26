فيديو: والد حلا الترك يتبرأ منها ويهدد بمقاضاتها في الإمارات

توعد محمد الترك والد الفنانة البحرينية حلا الترك برفع قضايا على برنامج "مجموعة إنسان" على شاشة قناة إم بي سي (MBC) متبرءاً في الوقت ذاته من ابنته التي انتقدها بشدة.

وقال محمد الترك في فيديو نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن شركته سترفع قضايا بخصوص الحلقة مع ابنته في محاكم الإمارات وسيكون "الحساب عسيراً".

ووجه "الترك" عتاباً قاسياً لابنته وقال "أنا استغرب من ابنتي"، وأضاف "يا عيب ويا حيف يا بنيتي حلا على الترباية التي أنا ربيتك ياها شو طلعتين أنه أنا كذاب واهم شي تكوني أنت مستأنسة ومقتنعة بالكلام الذي قلتيه".

وختم قائلاً "ما عندي شيء أقوله لان عندي حرقة قلب وحسبي الله ونعم الوكيل فيمن وصلني إلى هذه المرحلة”.

وكانت حلا الترك قد قالت إن والدها سجل لها فيديوهات ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وإنها عاتبته بسبب ذلك. وخلال الحلقة عرض الإعلامي علي العلياني في حلقة العيد على حلا الترك مجموعة من الفيديوهات كان من بينها فيديو سجله لها والدها محمد الترك اتهمت فيه والدتها وجدتها بالكذب، حيث كشفت أنه تم تسجيله من دون علمها وأنها عاتبت والدها عندما علمت بذلك وقالت له "الناس حتفكر عني شيء غلط أني أنا أتكلم عن جدتي التي هي أمك والناس ستفكر عني أني مش متربية".

وعن فيديو أخر ظهرت فيه مع دنيا بطمة بينما كانت تتحدث عن والدتها، قالت حلا إنها حينها كانت متضايقة من والدتها منى السابر ومع الأيام تصالحا وتفاهما واعتذرت منها عن هذا الفيديو.

وتطرّقت حلا الترك إلى الانتقادات التي تعرّضت لها بسبب الماكياج القوي والجريء في طفولتها، وقالت "أني لست أنا الذي وضعت الماكياج، الفنانة دنيا بطمة هي التي مكيجتني. وأنا لم أكن أعرف الماكياج، ولم أدرِ ماذا وضعت فيني. وهذا الشيء لم يخطر على بالي. كنت صغيرة ولم أعرف شيئاً".