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إعلام

استقالة مذيع قناة الجزيرة علي الظفيري

أريبيان بزنس
الأربعاء، 21 يونيو 2017
استقالة مذيع قناة الجزيرة علي الظفيري

أعلن الصحفي السعودي في قناة الجزيرة، علي الظفيري، استقالته من القناة قائلا عبر حسابه على تويتر إنه استقال “طاعة لله وولاة الأمر وانحيازاً للوطن والتزاماً بسياساته وقوانينه”. وكتب الظفيري :”طاعةً لله وولاة الأمر حفظهم الله وانحيازاً للوطن والتزاماً بسياساته وقوانينه أستقيل من قناة الجزيرة متمنيا التوفيق لكل أهلي وزملائي هناك”.

 

 

 

استقالة الظفيري، الذي كان يتولى تقديم عدد من برامج الجزيرة، منها “في العمق”، و”المقابلة”، تأتي بعد ما يقارب أسبوعين على إعلان السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع العلاقات مع قطر، وقد غادر عدد من الإعلاميين السعوديين قنوات الجزيرة، كالمعلّق السعودي فهد العتيبي.

 

وجاء إعلان الظفيري عن قراره، ساعتين بعد نشره تغريدة للصحفي السعودي صالح الشيحي، تتضمن مقالا قال إن الظفيري هو من كتبه بعنوان “المملكة أولا.. المملكة أخيرا”، غير أن النقر على رابط المقال يوصل بصعوبة إلى مقال لكاتب آخر أو يُظهر أن الرابط لا يعمل. وتريث الظفيري عند اندلاع الازمة قائلا: “أزمة وتنتهي بإذن الله وبحكمة من بيدهم الأمر ونبقى إخوة وأهل وأحباب وتعود المياه لمجاريها بين الرياض والدوحة وأبوظبي حفظ الله الخليج”.

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