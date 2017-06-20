دبي: إطلاق منصة دو﻿ الجديدة للبث الفضائي في منطقة القدرة

أعلنت دو، مزود خدمات الاتصال وتكنولوجيا المعلومات في دولة الإمارات عن إطلاق منشأتها الجديدة للبث الفضائي في منطقة القدرة في دبي، في مكان بعيد عن التجمعات العقارية التجارية والسكنية المخطط لها في المستقبل.
وتغطي المنشأة الجديدة مساحة قدرها 75000 متر مربع، حيث أطلقتها الشركة بهدف تلبية المتطلبات المتزايدة لعملاء البث التلفزيوني إضافة إلى ضمان تقديم خدمات مميزة مع التركيز على جودة الخدمة وتعزيز وسائل التحكم ومراقبة الخدمات التي يتم إرسالها من هناك. وقد تم تصميم هذه المنشأة لاستيعاب 50 نظام من أنظمة هوائيات محطات التلفزيون الأرضية مع احتوائها على مساحة إضافية للتوسع. ومن خلال محطتها للبث الفضائي، تقدم دو خدماتها لعملاء البث الإذاعي والتلفزيوني الإقليميين والدوليين. وقد ازداد عدد القنوات التلفزيونية التي يتم ارسالها من محطة النقل الفضائي الحالية بنسبة 600٪ منذ إطلاقها في العام2004 .
وستلبي المنشأة الجديدة ذات المستوى العالمي في موقع القدرة، الطلب المتنامي من جانب القنوات التلفزيونية الفضائية على تبني أحدث التقنيات، حيث يحتوي الموقع الجديد على هوائيات أكبر تضمن مستويات إشارة قوية في الإرسال والاستقبال.
وتعليقاً على إطلاق المنشأة الجديدة، قال أحمد المهيدب، نائب الرئيس لخدمات البث الإعلامي والتلفزيون في دو : " في ظل الطلب المتنامي من جانب عملاء خدمات البث التلفزيوني الإقليميين والعالميين، حرصنا في دو على إطلاق منشأة جديدة بهدف تعزيز محفظتنا المميزة من خدمات البث والمحتوى الرقمي التي نقدمها للعملاء. تعد محطتنا الحالية للنقل الفضائي الأفضل على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي مسبقاً واحدة من أفضل عشر محطات مستقلة على مستوى العالم. وفي الوقت الذي تستمر فيه متطلبات البث بالتوسع والانتشار، نسعى جاهدين إلى تعزيز ابتكاراتنا في هذا المجال وتقديم حلول جديدة للبث من شأنها أن توفر جودة خدمات عالية ".
وكان التخطيط الأولي لموقع محطة دو الجديدة للنقل الفضائي قد بدأ في العام 2010، وبعد فحص شامل ودقيق للموقع وحيثياته، بدأت مرحلة التصميم التقني للمنشأة والتي شملت الأعمال المدنية والكهروميكانيكية وأنظمة البث والارسال الفضائي. وقد تقرر بدء العمل بمشروع البناء في العام 2012. وسيجري توسيع نطاق المنشاة إلى أبعد من ذلك حتى تغطية جميع عمليات البث، بما في ذلك معالجة الإشارات التلفزيونية وخدمات البث التلفزيوني وغيرها، بهدف ضمان تحقيق أقصى قدر من جودة الخدمة لشركاء دو وعملاء البث التلفزيوني.
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