دبي: إطلاق منصة دو﻿ الجديدة للبث الفضائي في منطقة القدرة

أعلنت دو، مزود خدمات الاتصال وتكنولوجيا المعلومات في دولة الإمارات عن إطلاق منشأتها الجديدة للبث الفضائي في منطقة القدرة في دبي، في مكان بعيد عن التجمعات العقارية التجارية والسكنية المخطط لها في المستقبل.

وتغطي المنشأة الجديدة مساحة قدرها 75000 متر مربع، حيث أطلقتها الشركة بهدف تلبية المتطلبات المتزايدة لعملاء البث التلفزيوني إضافة إلى ضمان تقديم خدمات مميزة مع التركيز على جودة الخدمة وتعزيز وسائل التحكم ومراقبة الخدمات التي يتم إرسالها من هناك. وقد تم تصميم هذه المنشأة لاستيعاب 50 نظام من أنظمة هوائيات محطات التلفزيون الأرضية مع احتوائها على مساحة إضافية للتوسع. ومن خلال محطتها للبث الفضائي، تقدم دو خدماتها لعملاء البث الإذاعي والتلفزيوني الإقليميين والدوليين. وقد ازداد عدد القنوات التلفزيونية التي يتم ارسالها من محطة النقل الفضائي الحالية بنسبة 600٪ منذ إطلاقها في العام2004 .