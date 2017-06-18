السعودية تطلق قناة رياضية غير مشفرة باسم بي.بي.أس.سبورتس

أعلن رئيس مجلس إدارة «المدينة الإعلامية» السعودية، مفلح الهفتاء، اليوم إن قناة واحدة ستطلق في البداية، كمنصة ترويجية للشبكة، يعقبها في الموسم الجديد إطلاق 5 قنوات لترتفع تدريجاً الى 11، مع تأكيد الهفتاء على أن هذه القنوات ستكون مجانية «إذا سمحت القوانين الدولية»، وغير مشفرة، وستبث عبر تقنية «إتش.دي» (صورة عالية النقاوة).



وبهذه الخطوة، تكون السعودية قد أنهت إحتكار الشبكة الرياضية القطرية الأشهر، وسط تساؤل عن الإستحقاقات الرياضية القادمة، من بطولات كأسي العالم 2018 و2022، وكؤوس الأمم الأوروبية والآسيوية والأفريقية ودوريات أبطال أوروبا وآسيا وأفريقيا، التي تستحوذ عليها «بي إن سبورت»، في الوقت الذي تروّج فيه المملكة بأنها قادرة على كسر إحتكار نقل الشبكة القطرية الحصري والمشفّر.

وأكد مفلح على حسابه على تويتر أن الشائعات الكثيرة حول بي.بي.أس.سبورتس ستتلاشى يوم الأربعاء خلال الإعلان الرسمي عن القناة نافيا أن تكون استثمارات القناة بقيمة مليارات الريالات التي أوردتها بعض المواقع ونشر تغريدة يقول فيها:"مواقع اخبارية تتكلم عن عدد القنوات والبطولات اللي بتنقلها وميزانية القناة المفروض تترك الأخبار الى يوم الأربعاء بدون ماتذكر اي شي يخص قناة" ثم نوه إلى الشائعات الأخرى بقوله:"ودي اسأل الاستاذ وليدالفراج من أعطاه المعلومة بالخبر الذي نزله في عين عكاظ خصوصا (٧ مليار دولار )؟