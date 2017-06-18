Arabian business
إعلام

السعودية تطلق قناة رياضية غير مشفرة باسم بي.بي.أس.سبورتس

أريبيان بزنس
الأحد، 18 يونيو 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
السعودية تطلق قناة رياضية غير مشفرة باسم بي.بي.أس.سبورتس

أعلن رئيس مجلس إدارة «المدينة الإعلامية» السعودية، مفلح الهفتاء، اليوم إن قناة واحدة ستطلق في البداية، كمنصة ترويجية للشبكة، يعقبها في الموسم الجديد إطلاق 5 قنوات لترتفع تدريجاً الى 11، مع تأكيد الهفتاء على أن هذه القنوات ستكون مجانية «إذا سمحت القوانين الدولية»، وغير مشفرة، وستبث عبر تقنية «إتش.دي» (صورة عالية النقاوة).


وبهذه الخطوة، تكون السعودية قد أنهت إحتكار الشبكة الرياضية القطرية الأشهر، وسط تساؤل عن الإستحقاقات الرياضية القادمة، من بطولات كأسي العالم 2018 و2022، وكؤوس الأمم الأوروبية والآسيوية والأفريقية ودوريات أبطال أوروبا وآسيا وأفريقيا، التي تستحوذ عليها «بي إن سبورت»، في الوقت الذي تروّج فيه المملكة بأنها قادرة على كسر إحتكار نقل الشبكة القطرية الحصري والمشفّر.

وأكد مفلح على حسابه على تويتر أن الشائعات الكثيرة حول بي.بي.أس.سبورتس ستتلاشى يوم الأربعاء خلال الإعلان الرسمي عن القناة نافيا أن تكون استثمارات القناة بقيمة مليارات الريالات التي أوردتها بعض المواقع ونشر تغريدة يقول فيها:"مواقع اخبارية تتكلم عن عدد القنوات والبطولات اللي بتنقلها وميزانية القناة المفروض تترك الأخبار الى يوم الأربعاء بدون ماتذكر اي شي يخص قناة" ثم نوه إلى الشائعات الأخرى بقوله:"ودي اسأل الاستاذ وليدالفراج من أعطاه المعلومة بالخبر الذي نزله في عين عكاظ خصوصا (٧ مليار دولار )؟


في هذا السياق، نقلت تقارير إعلامية عدة، عن نية السعودية إنشاء تحالف عربي رياضي لكسر إحتكار قطر، للبطولات العالمية والقارية، ويشمل طاقم العمل 10 دول (الإمارات، الجزائر، السعودية، مصر، العراق، الأردن، المغرب، ليبيا، البحري، وعُمان).

المزيد من أخبار السعودية

تعليقات

المزيد في إعلام

ما سبب إيقاف مسلسل غرابيب سود؟

إيقاف حساب قناة الجزيرة على تويتر

تحذير من مسلسل «13 سبب لماذا» بعد انتحار 7 طلاب

الإمارات: النائب العام يحذر من التعاطف مع قطر أو الاعتراض على مواقف الدولة

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

تاليس تفوز بعقود جمع الأجرة الجديدة لمترو القاهرة

شركة إنجي تشتري حصة كبيرة في "تبريد"

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »