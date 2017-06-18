ما سبب إيقاف مسلسل غرابيب سود؟

أوقفت قناة إم بي سي MBC عرض مسلسل غرابيب سود يوم الخميس الماضي عند الحلقة 20، فيما تردد أن إحدى حلقاته التي عرضت قبل أسبوع، واستعرضت واقعة مقتل الطيار الأردني معاذ الكساسبة، ولدت استياء شعبيا ورسميا في الأردن والعراق بسبب التناول الذي يمعن بالطائفية في المسلسل بحسب ماي قوله المعترضون.

ونقلت صحيفة الأخبار أنعائلة الطيار الأردني الراحل معاذ الكساسبة أعربت أخيراً من خلال صحافة بلادها المحلية عن انزعاجها من المسلسل الذي «يبتزّ العائلة ويغمز لاسم ابنها من دون ذكره صراحة». أمر خلّف رد فعل غاضباً من قبل العائلة، إذ ذكر أحد أفرادها في تصريح صحافي أن «العام الماضي، كان سيُعرض على إحدى القنوات العراقية شهيد عائلتنا في مسلسل كوميدي يسيء له، لكننا تدخلنا وأوقفنا عرضه بالطرق القانونية والدبلوماسية». من هذا الباب، ناشدت عائلة الكساسبة سلطات بلادها للتدخل لدى الجهات المعنية لإيقاف عرض المسلسل، على اعتبار أنّه يطال رمزاً أردنياً، ويسهم في تأجيج الحزن لدى هذه العائلة على حد تعبير شقيق الطيار الراحل لموقع «خبرني» الأردني.

مصادر مقربة من mbc المشاركة في إنتاج المشروع، قالت لنا بأنه من المرجح بأن تكون جهات سياسية أردنية رفيعة المستوى تواصلت مع الشيخ الوليد الإبراهيم صاحب mbc طالبةً منه إيقاف المسلسل.

يذكر أن المسلسل من إخراج حسام الرنتيسي، وحسين شوكت، وعادل أديب.

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