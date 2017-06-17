إيقاف حساب قناة الجزيرة على تويتر

أوقفت شركة تويتر الحساب الرسمي لقناة الجزيرة القطرية على موقعه، وأشارت إدارة الشركة إلى أن الحساب ينتهك الخصوصية. وتصدر وسم #تويتر_يوقف_حساب_الجزيرة تغريدات تويتر في السعودية.



يذكر أن قناة الجزيرة تصلها مقاطع خاصة وحصرية من التنظيمات الارهابية في كل من سوريا والبحرين ، وكانت تنشر على القناة ولاحقا على حسابها في تويتر.

حيث كانت التنظيمات الارهابية تتواصل معها وتمدها بهذه المقاطع وتقوم بنشرها عبر منصتها بتويتر وهو مايعد انتهاكا لأنظمة النشر الدولي وأنظمة تويتر.

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