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تحذير من مسلسل «13 سبب لماذا» بعد انتحار 7 طلاب في مدرسة﻿ أمريكية

أريبيان بزنس
الأربعاء، 14 يونيو 2017
تحذير من مسلسل «13 سبب لماذا» بعد انتحار 7 طلاب في مدرسة﻿ أمريكية

حذرت مدرسة خاصة في دبي أولياء أمور من مسلسل تعرضه شبكة تلفزيون الإنترنت نتفليكس وهو Thirteen Reasons Why'، (وتعني 13 سبب لذلك) يشاهده طلبة المدارس من أعمار صغيرة  ويستحوذ على اهتماماتهم لحد الهوس بحسب صحيفة جلف نيوز.

وأكدت المدرسة في رسائل أرسلت بها لذوي طلبة بأن هذا المسلسل يتناول بأسلوب صادم قصص الانتحار والتنمر، حيث جرى منع كتاب بنفس الاسم كان قد اعتمد في المسلسل في بعض المدارس الكندية والأمريكية بعد انتحار 7 طلاب وطالبات في مدرسة ميسا في ولاية كولورادو، ويتناول قصة شابة يستهزئ بها زملاؤها و تندفع نحو الانتحار لتجنبهم وجرى سحب الكتابة الذي يحكي القصة التي يروي تفاصيلها المسلسل وهي رواية صدرت عام 2007.

وأكدت إدارات مدرسية في الرسائل بأنه لابد من وجود إشراف ورقيب على ما يشاهده أبناؤهم من مسلسلات وأفلام وبرامج، وخاصة للأعمار المعرضة للتأثر من تلك المشاهدات خاصة وأن المسلسل يصور الانتحار بطريقة غير واقعية وكأنه يمجده بطريقة رومانسية على أنه عمل نبيل!

ويمكن لأولياء الأمور بأن يضافروا جهودهم مع المدرسة في غرس ثقافه التعاون في نفوس أبنائهم وتعزيز العلاقة بينهم وبين أقرانهم وعدم الانسياق وراء أي تصرفات يمكن أن تسيء أو تجرح أياً من زملائهم.

ولفتت الإدارات إلى أن المسلسل يمكن مشاهدته تحت إشراف مباشر من ولي الأمر مع شرح كيفيه تفادي مثل هذه التصرفات التي قد ينتج عنها أي إساءة للأخرين.

 

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