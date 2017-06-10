"الإتحاد" الإماراتية تحذر من رابط مزور باسمها ينشر أخبارا زائفة

حذرت صحيفة «الاتحاد» الإماراتية، مساء اليوم السبت، من رابط مزور باسم الصحيفة يحاول نشر أخبار بهدف زرع الفتنة بين الإمارات وكل من الكويت وعمان.

وقال محمد الحمادي رئيس تحرير صحيفة «الاتحاد»، في تغريدة على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «إن رابطاً مزوراً لموقع جريدة الاتحاد يعرض تصريحاً مزوراً لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بهدف زرع الفتنه بين الإمارات وكل من الكويت وعُمان».

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