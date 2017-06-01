فتوى بتحريم برنامج "رامز تحت الأرض".. فما السبب!

أصدر العالم الأزهري الشيخ السيد سليمان فتوى يوضح فيها أن برنامج المقالب "رامز تحت الأرض" الذي يقدمه الممثل المصري رامز جلال "حرام شرعا"، بحسب ما ورد في صحيفة "البيان" الإماراتية .

وقال سليمان، وهو عضو رابطة خريجي الأزهر، إن البرامج التي تثير الرعب والخوف لدى الضيوف مثل برامج رامز جلال هي حرام شرعا، وأوضح سليمان في فتواه التي نشرها في بيان صدر، يوم 30 مايو، أن الشرع يحرم إخافة اﻹنسان للآخرين، لدرجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يشير اﻹنسان في وجه الآخر حتى ولو كان مزاحا".

وأشار سليمان في البيان إلى أن مثل هذه البرامج قد تؤدي إلى الإضرار بالضيوف، حيث قد يفقد أحدهم حياته في حال كان يعاني من أمراض معينة، مشيرا إلى أن الشرع يحرم الضرر بالفرد أو بالجماعة أو بالدولة أو باﻹنسان نفسه، مضيفا: "بل إن منع الضرر يسري أيضا على الحيوان وهذه إحدى القواعد الكبرى التي يرتكز عليها الفقه الإسلامي".

وتحدث سليمان عن دفع هذه البرامج بعض الضيوف المشاركين إلى التهور العصبي والأخلاقي، وسب وشتم القائمين على هذا العمل الشاذ البعيد عن كل وصف فني، وقال بشأن تسامح الضيوف مع القائمين على هذه البرامج إنه "في هذه الحالة يكون الضيف تنازل عن حقه الشخصي فقط، وأما العمل نفسه فهو محرم شرعا".