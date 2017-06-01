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إعلام

كاتب في صحيفة قطرية يهاجم مسلسل غرابيب سود باتهامات للشريعة

أريبيان بزنس
الخميس، 1 يونيو 2017
كاتب في صحيفة قطرية يهاجم مسلسل غرابيب سود باتهامات للشريعة

 

هاجم كاتب في صحيفة قطرية مسلسل غرابيب سود باتهامات للشريعة الإسلامية على أنها تبيح السبي وقطع الأيدي وأن ما تقوم به داعش هو من صميم الدين الاسلامي.

وشن الصحفي موسى العمر الذي ينشر في صحيفة العرب القطرية على صفحته على فيسبوك هجوما شرسا على القائمين على المسلسل من كتاب سيناريو وإخراج قائلا إنهم يعملون لمصلحة إيران.

لكن الجانب الأغرب في هجوم الصحافي المذكور وهو كاتب سوري معارض،  كان في مغالطات كبيرة حول قطع الأيدي والسبايا زاعما أنها من صميم الدين الاسلامي الحنيف، علما أن سبي النساء والتعرض للمدنيين يأتي في عصرنا الراهن الذي لم يشهد هذه الممارسات كونها ضمن  جرائم الحرب بحسب اتفاقيات جنيف  في البند الثاني الذي يدرجها ضمن الجرائم الموجهة ضد المدنيين. مثل الاغتصاب النساء ، و مع هذا التصنيف تضمنت الاتفاقية على وجوب حماية المدنيين و الحفاظ على الحقوق المدنية و من هنا اعتبرت "اتفاقيات جنيف " هي المرجعية الاساسية.

ويبرر الكاتب ممارسات داعش على أنها ممارسات إسلامية، ويُعيد تنظيم داعش إحياء أحكام شرعية حصلت في حالات استثنائية على أنها أحكام ثابتة ليطبقها بشكل متطرف، مثل حكم "سبي النساء" أو "ملك اليمين" الذي يطبقه داعش في "غزواته" المختلفة.

أما قطع اليد فيؤكد العمر زعمه أنها من أصول الدين ضمن شروط لا يتبعها داعش جيدا، ويعترف أنها لا يتابع الدراما وأنه استجابة لمطالب متابعيه الذين قال أنهم يزيدون عن مليون ونصف .

 

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