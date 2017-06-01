سي.إن.إن الأمريكية تنهي تعاقدها مع ممثلة لحملها مجسم رأس مقطوعة ملطخة بالدماء لترامب

أعلنت شبكة سي إن إن الأمريكية أمس الأربعاء، إنها أنهت تعاقدها مع الممثلة الكوميدية كاثى جريفن بسبب ظهورها ممسكة بصورة رأس مقطوعة ملطخة بالدماء للرئيس دونالد ترامب.

وكانت جريفن، وهي ضيفة مشاركة في برنامج تقدمه الشبكة قد نشرت صورة لها وهي تمسك فيما ظهر أنه قناع لرأس ترامب مقطوعة في الصورة.

وأصدرت جريفن اعتذارا، تأسفت فيه على الخطأ لكن اعتذارها لم يشفع مع الشبكة الإخبارية الأمريكية التي اعلنت إنهاء تعاقدها. وقالت سى ان ان على موقع تويتر إنها أنهت اتفاقها مع كاثى جريفن بشأن الظهور في برنامج عشية ليلة رأس السنة”.

وقبل ساعات من فسخ العقد، اعترفت جريفن أن الصورة البشعة تجاوزت الحدود. وقالت في اعتذارها: “الصورة مقلقة للغاية، وأفهم كيف تسيء إلى الناس، لم يكن الأمر مضحكا.. أتوسل أن تسامحوني، لقد ارتكبت خطأ وكنت مخطئة”. وقال ترامب إن جريفن يجب أن تخجل من نفسها. وأضاف ترامب على تويتر إن أطفاله، وخاصة بارون/ 11 عاما/ ، يواجهون أوقاتا صعبة بسبب هذه الصورة.