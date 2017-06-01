داعش يهدد شبكة MBC بسبب مسلسل “غرابيب سود”

هدد تنظيم داعش الإرهابي، الممثلة التونسية فاطمة ناصر، التي تشارك في بطولة مسلسل “غرابيب سود”، بعد اختراق صفحتها على موقع “فيسبوك”. وقالت الممثلة في تصريحات نشرتها مجلة “لها”، أنه بعد اختراق إحدى اللجان الإلكترونية لصفحتها سيطرت عليها حالة من الغضب، مشيرة إلى أنها تعرضت للاختراق بسبب دورها في مسلسل “غرابيب سود”، بعد أن نشرت صورة من كواليس العمل .

فكان أمراً مستفزاً للغاية وشعرت بالغضب الشديد وقتها”. وقالت: “علمت من أستاذ علي جابر، مدير عام قنوات mbc، التي تعرض المسلسل، أن تهديدات وصلته بتفجير مبنى القناة وتهديدات أخرى بقتل كل من شارك في ظهور هذا العمل إلى النور، وما لا يعرفه كثر أن تهديدات وصلتنا أيضاً خلال فترة تصوير المسلسل، لكننا لم نكترث لها؛ لكن الأستاذ علي جابر أكد أنه يتخذ هذه التهديدات على محمل الجد، حيث يرى أنه يجب توخي الحذر دائما”. وأضافت، أنا “فخورة بمشاركتي فيه؛ ولم أشعر بالندم ولو للحظة، لأن المسلسل يحمل رسالة هادفة ويكشف حقائق كثيرة عن الإرهاب”.

وكان مدير مجموعة MBC السعودية قد كشف في حديث مع إذاعة ” NPR” الأمريكية إن التنظيم الإرهابي ”داعش”عن تلقيه تهديدات بالقتل من قبل تنظيم داعش الإرهابي على خلفية عرض مسلسل ”غرابيب سود” الذي يكشف خفايا وأكاذيب التنظيمات الإرهابية وأعضائها.

وأشار علي جابر مدير ”MBC” أن التهديدات هي سلسلة من التهديدات التي يتلقونها يوميا، وأنه شخصياً تلقى الكثير من التهديدات موضحاً أنه تم تشديد الإجراءات الأمنية حول مباني المجموعة في دبي والقاهرة وبيروت والرياض وجدة.

وأثبت جابر أن المسلسل مقتبس من قصص واقعية والكاتب والباحثون أجروا لقاءات مع كل من عادوا من الرقة في سوريا واستندوا في المسلسل على هذه القصص الواقعية، خصوصاً فيما يتعلق بإساءة معاملة الأطفال والنساء مشيراً إلى أنها قصص دموية ومروعة.

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