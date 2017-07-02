ايقاف كاتب سعودي على خلفية مقال مدح الملك اعتبر مسيئا للاسلام

أوقف كاتب سعودي عن الكتابة على خلفية مقال نشره في صحيفة واعتبر مسيئا للدين الاسلامي بعدما مجد فيه الملك سلمان بن عبد العزيز ومنحه صفات الهية، بحسب ما أفادت الأحد وسائل إعلام محلية.

وذكرت صحيفة "سبق" الالكترونية أن الملك سلمان وجه "بإيقاف كاتب في صحيفة الجزيرة واتخاذ اللازم تجاه الصحيفة، بعد نشرت مقالا للكاتب تضمن المساس بجانب التوحيد".

ووفق موقع فرانس 24، كان الكاتب رمضان جريدي العنزي نشر مقالا الجمعة الماضي بعنوان "يا خادم الحرمين الشريفين... كم أنت حليم أواه منيب شديد العقاب".

وسرعان ما اعتذرت الصحيفة عن نشر المقال وكتبت "ما ورد في كلمات عنوان مقال الكاتب رمضان العنزي اجتهاد غير مقبول ونبرأ الله من ذلك".

وتابعت "ورد في العنوان بعض الكلمات التي اجتهد فيها الكاتب اجتهادا غير موفق بما يودي الى مسلك ذات وأسماء الله حيث لم يكن العنوان ولا المقال في محله، ولا يتسق مع ذكر شخصية خادم الحرمين الشريفين".

وأضافت "صحيفة الجزيرة تستدرك وتعتذر عن ما ورد في عنوان المقال من كلمات تمس الذات الالهية وتبرأ الى الله من ذلك الخطأ غير المقصود".

من جهته، قدم الكاتب على حسابه في تويتر اعتذاره على "الزلة غير المقصودة"، على حد تعبيره. وقال "استدرك واعتذر عما ورد في المقال من كلمات وأبرأ الى الله من ذلك الخطأ غير المقصود تماما".

ونقلت صحيفة "سبق" عن الملك سلمان في توجيهه لوزارة الاعلام قوله "لفت نظرنا وأثار استغرابنا بعض العبارات الواردة في المقال كالعنوان، وما تضمنه من عبارات مدح وثناء علينا، وأوصاف مغالية جازف فيها".

ووفقا للصحيفة، أمر العاهل السعودي بإيقاف الكاتب عن الكتابة، معتبرا أنه يجب على الصحف ووسائل الاعلام كافة التنبه وعدم التجاوز بنشر مثل هذه الأمور ومحاسبة كل متجاوز ومتساهل".