لملك سلمان يوقف كاتبًا ويوجِّه بمحاسبة صحيفة محلية بعد مقال مسَّ جناب التوحيد

وجَّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإيقاف كاتب في صحيفة الجزيرة، واتخاذ اللازم تجاه الصحيفة، بعد نشر مقال للكاتب، تضمَّن المساس بجناب التوحيد، بعد أن اتجه الكاتب إلى مدح الملك والثناء عليه بأوصاف مغالية، جازف فيها، ومنها بما وصف رب العزة والجلال نفسه بها، وما وصف بها نبيه إبراهيم عليه السلام بحسب صحيفة سبق.

ووجَّه خادم الحرمين الشريفين خطابًا لمعالي وزير الثقافة والإعلام، مشيرًا إلى اطلاعه - حفظه الله - على ما نشرته صحيفة الجزيرة في عددها أمس الجمعة بقلم رمضان بن جريدي العنزي. وقال الملك سلمان في خطابه: "لفت نظرنا وآثار استغرابنا بعض العبارات الواردة في المقال كالعنوان، وما تضمنه من عبارات مدح لنا وثناء علينا، وأوصاف مغالية، جازف فيها، ومنها ما وصف رب العزة والجلال نفسه بها، وما وصف بها نبيه إبراهيم عليه السلام".