لملك سلمان يوقف كاتبًا ويوجِّه بمحاسبة صحيفة محلية بعد مقال مسَّ جناب التوحيد

وجَّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإيقاف كاتب في صحيفة الجزيرة، واتخاذ اللازم تجاه الصحيفة، بعد نشر مقال للكاتب، تضمَّن المساس بجناب التوحيد، بعد أن اتجه الكاتب إلى مدح الملك والثناء عليه بأوصاف مغالية، جازف فيها، ومنها بما وصف رب العزة والجلال نفسه بها، وما وصف بها نبيه إبراهيم عليه السلام بحسب صحيفة سبق.
ووجَّه خادم الحرمين الشريفين خطابًا لمعالي وزير الثقافة والإعلام، مشيرًا إلى اطلاعه - حفظه الله - على ما نشرته صحيفة الجزيرة في عددها أمس الجمعة بقلم رمضان بن جريدي العنزي. وقال الملك سلمان في خطابه: "لفت نظرنا وآثار استغرابنا بعض العبارات الواردة في المقال كالعنوان، وما تضمنه من عبارات مدح لنا وثناء علينا، وأوصاف مغالية، جازف فيها، ومنها ما وصف رب العزة والجلال نفسه بها، وما وصف بها نبيه إبراهيم عليه السلام".
وأكد بقوله: "إن هذا أمر كدرنا، ولا نقبله، ولا نرتضيه، ولا نقره.. مدركين خطورته، وخطورة التساهل فيه؛ كونه يمس جناب التوحيد. وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم –: (إياكم والغلو؛ فإنما أهلك مَنْ كان قبلكم الغلو)، وقال عليه الصلاة والسلام: (قال الله - عز وجل - "الكبرياء ردائي، والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدًا منها قذفته في النار"). وحيث قامت هذه البلاد المباركة على هذا الاعتقاد، ولزمت هديه الكريم دينًا ندين الله به، لا نحيد عنه بعون الله، اعتمدوا حالاً إيقاف الكاتب المذكور عن الكتابة، ويجب على الصحف ووسائل الإعلام كافة التنبه، وعدم التجاوز بنشر مثل هذه الأمور، ومحاسبة كل متجاوز ومتساهل، واتخاذ ما يلزم بحثِّ الكاتب والصحيفة وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات".
وكانت صحيفة الجزيرة قد قدمت اعتذارًا عن المقال الذي نشرته للكاتب رمضان العنزي، وتضمن تجاوزات، والذي وجَّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بإيقاف كاتبه، ومحاسبة الصحيفة. وقالت "الجزيرة" في تنويه واعتذار عن المقال: "ما ورد من كلمات في عنوان مقال الكاتب رمضان العنزي اجتهاد غير مقبول.. ونبرأ إلى الله من ذلك". وتفصيلاً، قالت الصحيفة: "في مقال الكاتب رمضان بن جريدي العنزي المنشور في عدد يوم الجمعة الماضي ورد في العنوان بعض الكلمات التي اجتهد الكاتب فيها اجتهادًا غير موفَّق، بما يؤدي إلى مسلك يمس ذات وأسماء الله - عز وجل -؛ إذ لم يكن العنوان ولا المقال في محله، ولا يتسق مع ذكر شخصية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله -. وصحيفة الجزيرة تستدرك وتعتذر عما ورد في عنوان المقال من كلمات تمس الذات الإلهية، وتبرأ إلى الله من ذلك الخطأ غير المقصود. كما أن العبارات والمديح الذي أطراه الكاتب في شخصية خادم الحرمين الشريفين بالتأكيد لم ولن يقبل، رغم ما حباه الله به - حفظه الله - من شرف خدمة الحرمين الشريفين والإسلام والوطن والشعب".
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