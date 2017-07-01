أبوظبي: إعادة إطلاق صحيفة "ذا ناشونال" مع تطوير النسختين الورقية والرقمية

أعلنت "إنترناشونال ميديا إنفستمنتس" اليوم إعادة إطلاق "ذا ناشونال" أول صحيفة صادرة باللغة الإنجليزية في أبوظبي اعتبارا من غد الأحد الثاني من يوليو الجاري.
تقدم النسخة الجديدة من الصحيفة تحسينات كبيرة على نسختيها الورقية والرقمية مع التركيز على توظيف أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الرقمية لتقديم محتوى متميز بما في ذلك مقاطع بودكاست فيديو يومية مع تحليلات معمقة وصور بانورامية "360 درجة" تقرب القارئ من الخبر ورسوم غرافيكية تفاعلية ومقاطع فيديو لمقابلات مباشرة وتفاعلية إضافة إلى نشر الأخبار على منصات التواصل الاجتماعي والتي تشمل إنستغرام وفيسبوك وتويتر وسناب شات ويوتيوب، وفق وكالة أنباء الإمارات.
وبإطلاق النسخة المطورة غدا تكتمل عملية انتقال "ذا ناشونال" إلى "إنترناشونال ميديا إنفستمنتس" التي أعلنت عن استحواذها على الصحيفة من "أبوظبي للإعلام" في نوفمبر 2016.
ولضمان مواكبة الأخبار والتطورات على مدار الساعة سيتبع لصحيفة "ذا ناشونال" مكتب في لندن يديره داميان مكليروي وكذلك مراسلون في واشنطن دي سي وبيروت والعديد غيرها من المدن حول العالم.
وتهدف إعادة إطلاق الصحيفة إلى تعزيز وتنويع العمل الصحفي في "ذا ناشونال" واستقطاب المزيد من القراء والمتابعين في دولة الإمارات والمنطقة والعالم وذلك عبر مختلف المنصات بما فيها الرقمية باستخدام أحدث التقنيات الإلكترونية فضلا عن إصدار نسخة مطبوعة موسعة ذات تصميم جديد.
وتسعى "ذا ناشونال" إلى تكريس مكانة متميزة لنفسها كمرجع أساسي للأخبار والمعلومات التي تقدم نظرة شاملة تتيح فهما معمقا لمنطقة الشرق الأوسط خاصة في هذه المرحلة التي تلعب فيها المنطقة دورا جوهريا في الأحداث العالمية.
وستقدم عملية إعادة إطلاق الصحيفة عددا من المزايا والسمات الجديدة التي تشمل مجموعة من المحللين الجدد المتخصصين في الشؤون الدبلوماسية والسياسية والمالية وتغطية شاملة لعالم المال والأعمال والاقتصاد تحت إشراف مسعود درهالي المحرر الجديد لقسم الاقتصاد وتغطية موسعة لأخبار الرياضة عبر المنصات كافة إضافة إلى ملحق جديد يضم عشرين صفحة يصدر نهاية الأسبوع ويشمل تغطية "ذا ناشونال" المتميزة لعالم الفن والثقافة في دولة الإمارات والعالم.. وسيتم نشر النسخة المطبوعة ستة أيام في الأسبوع مع طبعة خاصة في نهاية الأسبوع تحتوي على ملحق مجاني.
وانضم دان جليدهيل إلى فريق "ذا ناشونال" نائبا لرئيس التحرير حاملا معه خبرة تزيد على عشرين عاما في صحيفتي "ذا إندبندنت" و" ذا ديلي ميرور" البريطانيتين.. أما عملية التحول الرقمي فسيقودها دان أوين الذي تولى رقمنة غرف أخبار "ترينيتي ميرور".
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