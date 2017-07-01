أبوظبي: إعادة إطلاق صحيفة "ذا ناشونال" مع تطوير النسختين الورقية والرقمية

أعلنت "إنترناشونال ميديا إنفستمنتس" اليوم إعادة إطلاق "ذا ناشونال" أول صحيفة صادرة باللغة الإنجليزية في أبوظبي اعتبارا من غد الأحد الثاني من يوليو الجاري.

تقدم النسخة الجديدة من الصحيفة تحسينات كبيرة على نسختيها الورقية والرقمية مع التركيز على توظيف أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الرقمية لتقديم محتوى متميز بما في ذلك مقاطع بودكاست فيديو يومية مع تحليلات معمقة وصور بانورامية "360 درجة" تقرب القارئ من الخبر ورسوم غرافيكية تفاعلية ومقاطع فيديو لمقابلات مباشرة وتفاعلية إضافة إلى نشر الأخبار على منصات التواصل الاجتماعي والتي تشمل إنستغرام وفيسبوك وتويتر وسناب شات ويوتيوب، وفق وكالة أنباء الإمارات.

وبإطلاق النسخة المطورة غدا تكتمل عملية انتقال "ذا ناشونال" إلى "إنترناشونال ميديا إنفستمنتس" التي أعلنت عن استحواذها على الصحيفة من "أبوظبي للإعلام" في نوفمبر 2016.