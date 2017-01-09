فضيحة كشفها فيلم وثائقي لقناة الجزيرة يطيح بمسؤولين بريطانيين واسرائيليين﻿

تسبب عرض مقاطع من فيلم تم تصويره بكاميرا مخفية باستقالة ماريا ستريزولو مساعدة وزير التعليم البريطاني، حيث قدمت استقالتها من منصبها أمس الأحد بعد ظهورها في الفيديو أما مسؤول الاستخبارات الاسرائيلي شاي ماسوت فلم يعلن عن مصيره رغم أن مستقبله الاستخباراتي والدبلوماسي في بريطانيا قد أصبح في حكم المنتهي بعد تصدر صورته صفحات الجرائد البريطانية في فضيحة هزت الأوساط البريطانية.

وحذفت ماريا حسابها على تويتر بعد استقالتها من منصبها كمساعدة لوزير التعليم البريطاني وعضو البرلمان روبرت هالفون. حال ماسوت ليس أفضل فهو بدوره قد تخلص من معظم ما له علاقة به على الإنترنت، ولم يعد حسابه في تويتر مفعلا، ولا وجود لصفحته على الفيسبوك.





ويشير موقع عرب 21 ألى أن أول مهمة لماسوت في الخارج كانت في لندن، وذلك بعد أن أعد ملفه حول "التطفل في المبيت". وأكد في التسجيل أنه يعمل لدى وزارة الشؤون الاستراتيجية، التي تشكل القلب من جهود نتنياهو لمحاربة بي دي إس –الحركة التي تدعو إلى مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، والتي يعتبرها نتنياهو مصدر تهديد وجودي للدولة.





وكان تحقيق استقصائي للجزيرة حول "اللوبي الإسرائيلي في لندن" كشف تآمر ماريا ستريزولو لصالح جهات أجنبية ممثلة بالعميل الاسائيلي ماسوت.

وظهرت ستريزولو في تسجيل مصور تتناول العشاء مع المسؤول بالسفارة الإسرائيلية شاي ماسوت حيث تحدثا عن المسؤولين البريطانيين الذين ينتقدون إسرائيل. وخلال الحديث، تعهد ماسوت بالإطاحة بوزير الدولة البريطاني لشؤون أوروبا والأميركتين السير آلان دنكن. ويعرف دنكن بانتقاده العلني لـ المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما وصف ماسوت وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون بالأحمق، وقال إنه أصبح وزيرا "بدون أي نوع من المسؤولية.. وإذا حدث شيء حقيقي فلن يكون خطأه".

ويكشف الفيلم الوثائقي - – يُبث في أربعة أجزاء-- أعدته وحدة التحقيقات في شبكة «الجزيرة» تحت عنوان اللوبي، سبل اختراق موظفي المخابرات في السفارة الإسرائيلية في لندن، لأعضاء في حزب المحافظين وحزب العمال باستخدام المال والدعم الخفي والابتزاز للتأثير في الساسة البريطانيين.

ويسلط تحقيق قناة «الجزيرة» الضوء على أساليب عمل جماعات الضغط إسرائيلية في لندن، بهدف استمالة وتوجيه السياسة الخارجية البريطانية لصالح إسرائيل حيث عرضت لقطات من الفيلم توجيه مسؤول الاستخبارات الاسرائيلية شاي رحلة مدفوعة التكاليف لزيارة اسرائيل للنائبة من حزب العمال جون رايان، التي كانت معه خلال اللقاء الذي تم تصويره بكاميرا مخفية.

واشار موقع قناة الجزيرة إلى أن قناة الجزيرة الإخبارية ستبث حلقات الفيلم الوثائقي "اللوبي" بالأوقات التالية:

الحلقة الأولى:

الأحد 15 يناير/كانون الثاني، الساعة 22:05 بتوقيت مكة المكرمة.

الحلقة الثانية:

الاثنين 16 يناير/كانون الثاني، الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة.

الحلقة الثالثة:

الثلاثاء 17 يناير/كانون الثاني، الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة.

الحلقة الرابعة:

الأربعاء 18 يناير/كانون الثاني، الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة.

كما ستكون السلسلة متاحة على الإنترنت.