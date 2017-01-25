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إعلام

أخطبوط من منظمات يمولها ملياردير أمريكي وراء مظاهرات معادية لدونالد ترامب

أريبيان بزنس
الأربعاء، 25 يناير 2017
أخطبوط من منظمات يمولها ملياردير أمريكي وراء مظاهرات معادية لدونالد ترامب

كشفت صحافية أمريكية في صحيفة نيويورك تايمز أن "أخطبوط" من منظمات يمولها الملياردير الأمريكي جورج سوروس تقف وراء مظاهرات معادية لدونالد ترامب كان بينها هذا الأسبوع "مظاهرات نسائية"عمت العديد من المدن الرئيسية حول العالم للتعبير عن احتجاجها على تولي ترامب الرئاسة الأمريكية.

وتظهر الصحافية إسراء نعماني في ملف متاح على الإنترنت مصادر تمويل منظمات نشطت في تنظيم هذه المظاهرات التي ادعت بعض وكالات الأنباء والصحف مثل الغارديان أنها مظاهرات عفوية دون جهة منظمة لها.

وتضيف أن الملياردير الأمريكي جورج سوروس يرتبط أو مول أكثر من 56 منظمة من شركاء المظاهرات الرئيسيين مثل بلاند بارينتهود ومنظمة موف أون MoveOn.org ، ومنظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس واتش Human Rights Watch، ورفضت معظم هذه المنظمات الرد على استفسارات صحفية أو امتنعت عن الرد حتى ساعة كتابة الخبر أمس.

 

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