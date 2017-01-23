وكالة ITP Live لإدارة أعمال رواد التواصل الاجتماعي تعلن عن 26 تعاقداً

أعلنت ITP Live ، الشعبة الرقمية الجديدة التابعة لمجموعة ITP الإعلامية، اليوم عن الشخصيات الـ 26 الأولى من رواد التواصل الاجتماعي التي تعاقدت مع وكالتها ITP Live.

وبجمهور يقدر إجماله بأكثر من 5,6 ملايين من المتابعين، يشمل المزيج الانتقائي من الأفراد من بينهم مصممين، نجوم يوتيوب، قادة من أصحاب الأفكار التجارية، عارضات، سفيرات للجمال والموضة، لاعب أولمبي وهاوي أحذية رياضية يبلغ من العمر 15 عاماً.

وقال علي عكاوي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ITP الإعلامية: "يبشر إعلاننا ببزوغ فجر جديد ليس فقط لرواد التواصل الاجتماعي فحسب، ولكن أيضاً للقطاع الإعلامي في دول مجلس التعاون الخليجي ككل. نحن اليوم نرسي أسس قطاع جديد كلياً من شأنه أن يعيد تشكيل المشهد الإعلامي.

ولا يقتصر إيماننا الراسخ على سلطة وقوة رواد التواصل الاجتماعي، ولكن أيضاً على مطبوعتنا والعلامات التجارية الخاصة بنا، التي طورت على مدى السنوات الثلاثين الماضية، فأصبحنا في وضع فريد لمساعدتهم على تحقيق كامل قدراتهم. وقد تجلى هذا بالفعل في نوعية رواد التواصل الاجتماعي الذين أشركناهم معنا.

وأضاف عكاوي: "تعتبر عملية التسويق التي يقوم بها رواد التواصل الاجتماعي الآن قطاعاً عالمياً له معايير تشغيل مهنية ومبادئ توجيهية لأفضل الممارسات. وتنقل ITP Live هذه المعايير إلى المنطقة من أجل إنشاء وتطوير هذا القطاع هنا بشكل صحيح. وعملية التسويق التي يقوم بها رواد التواصل الاجتماعي لا تعتبر منحى قصير الأمد، لذلك هناك حاجة لإيجاد نهج أكثر تنظيماً، وتفهم أفضل للتوجيه من قبل رواد التواصل الاجتماعي، وتقارير أكثر دقة بالنسبة للعلامات التجارية. ولن يكون هذا القطاع قابلاً للتطبيق على المدى الطويل إلا إذا أقمناه بصورة صحيحة من البداية.

وتعمل وكالة ITP Live لإدارة أعمال رواد التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، وباشرت بالفعل العمل مع الشركات الكبيرة صاحبة العلامات التجارية الشهيرة بما في ذلك شركتي DTCM وP&G وسوف يشهد شهر مارس اقامة فاعلية خاصة لـ ITP Live مع رواد التواصل الاجتماعي حيث سيدشن موقع الوكالة، فيما يتم التوقيع على إدخال المزيد من المواهب الشابة. تقول عليا فواد مديرة ITP Live: لقد كنا انتقائيين للغاية في ما يتعلق بتعاقداتنا الأولية حيث أردنا الحصول على تغطية واسعة من المحتوى الإعلامي من الرواد الذين يغطون عدد كبير من المجالات ويسجلون نسبة تفاعل كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. فلدينا من المواهب الشابة الطموحين علاوة على رواد التواصل الاجتماعي المتخصصين في مجالات محددة. وكلاهما يحظى بالقدر نفسه من الأهمية فيما يتعلق بتوصيل رسائل عملائنا إلى الجمهور المناسب". وهم حسب الترتيب الأبجدي: الجوهرة ساجر، الريم سيف، إلناز غولروك، أندي سكوت، إيشواريا اجيت، جون ماركيز، خالد العامري، جينا أدفاني، حميد فضائي، راشد بالحصا، روسمين منجي، زوي بوكر، زينب الحلو، سيرينا عبدالقادر، عبد الله العبد الله، عفراء المري، علي الجسمي، عمر البوسعيدي، لويس نيكول، ماكس بوشارد، مريم يحيى، ميشيل سالغادو، نادين دو تويت، نعومي دسوزا، نينا زاندنيا، نينا علي، وهالة عبد الله.