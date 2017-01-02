موقع قطري يطالب بإعادة وأد البنات

نشر موقع هفنغتون بوست الذي يعمل بتمويل قطري وإدارة من إعلامي سابق في الجزيرة وهو وضاح خنفر، مقالة يطالب فيها بوأد البنات والعودة لأيام الجاهلية.

وتحت عنوان "اليوم أعلنها على الملأ وأعتذر لكفار قريش وأطالب بإعادة تفعيل قانون الوأد "كتب طارق باش في الموقع المذكور والذي يتهم بالذكورية والتحريض ضد المرأة، مفتتحا مقاله بـ "ادفن يا حاج ولا يهمك" ليسرد بعض المشاكل التي عانى منها شاب خلال مسعاه للزواج، ليبرر فشله الاجتماعي بالمطالبة بالعودة إلى الجاهلية والتحريض ضد الإناث لأن واحدة منهم رفضته.

ورغم أن المرأة السورية هي أكثر المتضررين في الحرب الدائرة في بلادها إلا أن المدعو طارق تناسى كل ذلك بسبب حاجته لإشباع رغبته الحيوانية التي لا ترى في حكمه ضد المرأة إلا كونها وسيلة إشباع لحاجته هو والتي فشل في تحقيقها.

يتهرب المدعو طارق كاتب المقال البائس من الحديث عن وأد الإناث عدا عن العنوان السقيم وعبارة وحيدة يسوق بعدها أسبابا لتبرير مطالبته بالوأد، نسي طارق أن كلفة الحرب دفعتها المرأة السورية بتعرضها للتنكيل كونها عنصرا ضعيفا بعد فقدان الزوج والأخ والابن الذين ماتوا أو اعتقلوا أو اختطفوا في الحرب، نازحة مع أطفالها أو أخوتها من مكان لآخر، تشردت في المخيمات أو ركبت البحر تبحث عن الأمان، المرأة السورية أيضا تعاني معنويا ونفسيا من أقلام إعلامية تنال من سمعتها، وتشوه صورتها لجعلها لقمة سائغة عبر مقالات وتقارير مهينة تضعف مكانة المرأة السورية في كل مكان تواجدت فيه بإثارة الشبهات والتصورات السلبية حولها دون التفكير بأنها إنسان شأنها شأن غيرها من البشر.

ويظهر مدى فشل المدعو طارق في حضوره على تويتر بعدد متابعين -123- يقل عن نصف من يتابعهم وهم 273، ولعلها محاولة منه لإثارة الجدل وكسب الشهرة والمتابعين بهذه المقالة البائسة التي يتملص الموقع من مسؤوليته عنها بعبارة :" التدوينات المنشورة في مدونات هافينغتون بوست لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع." وكأن الموقع ومن يديره لا يقوم بعملية اختيار من بين آلاف المدونين والمساهمين، ويغلب عليهم في الموقع انتماء الأخوان المسلمين.