سلطان الجابر يطلق الهوية الجديدة للمجلس الوطني للإعلام في الإمارات

أطلق معالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام الهوية المؤسسية الجديدة للمجلس التي تهدف إلى مواكبة رؤيته ورسالته في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع الإعلام في دولة الإمارات وبما ينسجم مع الأهداف والاختصاصات التي تضمنها القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2016 بشأن تنظيم واختصاصات المجلس.

جاء ذلك خلال اللقاء السنوي للموظفين بحضور سعادة محمد المحمود عضو مجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام وسعادة منصور المنصوري مدير عام المجلس الوطني للإعلام بالإنابة وسعادة إبراهيم العابد مستشار رئيس المجلس.

وفق وكالة أنباء الإمارات، أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر أن الهوية الجديدة للمجلس هي عنوان للمرحلة القادمة الرامية إلى استمرار العمل على الارتقاء بالقطاع الإعلامي وتطوير أدائه بالشراكة والتعاون مع مختلف وسائل الإعلام الوطنية بما يخدم رسالة دولة الإمارات ويسهم في إيصالها لمختلف أنحاء العالم وإبراز إنجازاتها الحضارية والحفاظ على صورتها الإيجابية كنموذج للتسامح وحب العطاء وعمل الخير للإنسانية جمعاء.

وأوضح معاليه أن إطلاق هوية مؤسسية جديدة يواكب جهود التطوير الفعلي للخدمات التي يقدمها المجلس ويرسخ مكانته بصفته الجهة المنظمة لقطاع الإعلام ويؤكد دوره في رسم السياسات الإعلامية وضمان تنفيذها الأمر الذي يتطلب مضاعفة الجهود للارتقاء إلى مستوى توقعات القيادة الرشيدة والشركاء في قطاع الإعلام ليقوم المجلس بأداء دوره الوطني على أكمل وجه وتنفيذ أهدافه الاستراتيجية.

من جانبه قال سعادة منصور المنصوري مدير عام المجلس الوطني للإعلام بالإنابة إن المجلس شهد خلال الفترة الماضية تطورات كبيرة على الصعيد المؤسسي مكنته من تعزيز دوره بما يخدم تنفيذ الأجندة الوطنية.

واستعرض المنصوري خلال اللقاء انجازات المجلس خلال العام الماضي ورؤيته وأهدافه في العام 2017.