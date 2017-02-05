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إعلام

“شبيغل” تنشر على غلافها رسما لترامب يحاكي تنظيم داعش بقطع رأس تمثال الحرية

أريبيان بزنس
الأحد، 5 فبراير 2017
“شبيغل” تنشر على غلافها رسما لترامب يحاكي تنظيم داعش بقطع رأس تمثال الحرية

(أ ف ب): نشرت مجلة “در شبيغل” الالمانية الواسعة الانتشار على غلاف عددها السبت رسما للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يظهره وهو يقطع رأس تمثال الحرية، ما اثار انتقادات في أوروبا والولايات المتحدة.

 

وعلى غلاف الاسبوعية اليسارية، يظهر الرسم الذي نفذه الفنان الأمريكي الكوبي ايديل رودريغيز ترامب يحمل بيد رأس تمثال الحرية وباخرى سكينا تقطر دما. وفي اسفل يمين الغلاف كتبت فقط عبارة “أمريكا أولا”، شعار الرئيس الأمريكي الجديد. وقال رئيس تحرير “شبيغل” كلاوس برينكباومر لوكالة الانباء الالمانية “على غلافنا، يقطع الرئيس الأمريكي راس الرمز الذي يرحب بالمهاجرين واللاجئين في الولايات المتحدة منذ 1886، ومعه الديمقراطية والحرية”. وقارنت صحيفة “بيلد” الالمانية في شكل مباشر بين الرسم والبريطاني محمد اموازي او “الجهادي جون” الذي شوهد في اشرطة مصورة عدة لتنظيم الدولة الاسلامية اظهرت قطع رؤوس رهائن.

 

 

وردا على سؤال للصحيفة، ابدى نائب رئيس البرلمان الاوروبي الكسندر لامبسدورف عضو الحزب الليبرالي الالماني تحفظه عن الرسم معتبرا انه “يستهتر في شكل مقيت بضحايا الارهاب”. بدورها، رات صحيفة “دي فيلت” المحافظة ان شبيغل “تقلل من قيمة الصحافة”. في المقابل، عمد متظاهرون بعد ظهر السبت امام بوابة براندبورغ في برلين في جوار السفارة الاميركية الى رفع غلاف المجلة احتجاجا على مرسوم ترامب ضد المهاجرين. وفي الولايات المتحدة، وصفت صحيفة “واشنطن بوست” غلاف “شبيغل” بانه “مدهش” في حين اعتبره موقع شبكة فوكس نيوز “غريبا”. وفي تشرين الثاني/ نوفمبر، وبعد انتخابه المفاجئ رئيسا، نشرت “شبيغل” ترامب على غلافها في صورة مذنب عنيف يهوي على الارض. والجمعة، نشرت اسبوعية “ذي نيويوركر” الاميركية على غلاف عددها الاخير رسما لشعلة تمثال الحرية مطفأة.

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