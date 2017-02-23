تعيين مدير تنفيذي جديد لوكالة أنباء الإمارات

أصدر المجلس الوزاري للتنمية برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، قراراً بتعيين محمد جلال الريسي مديراً تنفيذياً لوكالة أنباء الإمارات (وام)، بدرجة وكيل وزارة مساعد.



وقال الريسي بهذه المناسبة: «نشكر القيادة الرشيدة على هذه الثقة الغالية، ونأمل أن نكون بعون الله عند حسن ظنها، وأن نعمل لخدمة بلادنا عبر ما نقدمه من خلال وكالة الأنباء، وعبر سلسلة شركائنا في الداخل والخارج، لما فيه مصلحة الإمارات والإماراتيين والمقيمين على أرض الدولة، ونقل رسالة بلادنا في المحبة والتسامح والعطاء إلى الخارج بالقدر الذي تستحقه».