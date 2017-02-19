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زوجة مذيع شهير في قطر تكشف كيف قام زوجها بإغواء صديقة ابنته

أريبيان بزنس
الأحد، 19 فبراير 2017
زوجة مذيع شهير في قطر تكشف كيف قام زوجها بإغواء صديقة ابنته
كيز يتوسط زوجته والعشيقة المزعومة

كشفت زوجة المذيع الإنكليزي الذي يعمل في قناة رياضية في قطر كيف حاول زوجها ريتشارد كيز إغواء صديقة ابنته، وذلك في كتاب اسمه "دليل المراقب لكشف الخيانة الزوجية"، واسمه ذامانسكريبت.

 الزوجة التي تعمل منذ 20 سنة خبيرة في العلاقات الزوجية لم تفتها مؤشرات تنذر بالخيانة في علاقتها الزوجية التي دامت 34 سنة وأعلنت أمس في لقاء صحفي أنها "ضغطت" زر إجراءات الطلاق.

 

وتناولت صحف بريطانية اليوم ما كشفته زوجة كيز، التي كانت مقيمة معه في قطر، بعد أن تخلى عنها لمعاشرة فتاة كانت صديقة ابنته التي يبلغ عمرها 27 عاما وهي محامية اسمها لوسي روس وتعمل في قطر أيضا، بعد أن قام بإغوائها خلال مرض زوجته بالسرطان، واعترف كيز أمس حين غادر الدوحة قادما إلى لندن، ما ساقته زوجته عن خيانته لها لصحيفة ذا صن (التي نشرت صورة وصوله اليوم إلى مطار هيثرو قادما من الدوحة).

Richard Keyes arrives back in the UK from Qatar

 

وزعمت الصحيفة عن مخاوف بتعرضه للجلد أو السجن في قطر حيث يعمل بسبب ارتكابه الزنا. وقالت الزوجة إن أوضح دليل على الخيانة كشف ما يقوم به زوجها وهو إدمانه على هاتفه الجوال، ويشير موقع مشروع الكتاب الذي تعده الزوجة إلى أن هدف المشروع مساعدة النساء في كشف الخيانة الزوجية والتعامل الصحيح معها (رابط الكتاب هنا ذامانسكريبت).

 

 

 

 

يشار إلى أن المذيع الشهير تولى تغطية الدوري الانكليزي طوال 19 سنة في قناة سكاي إلى أن جرى كشف تسجيل له قال فيه كلاما جنسيا بذيئا ضد سيدة كانت تدير مباراة كرة قدم بصفة حكم ، و عمل في كل من بي بي سي، وأي تي في،  والجزيرة وفوكس سبورت وإي إس بي إن ستار سبورت، وبي إن سبورتس BeIN Sports حيث يحصل على راتب مغري- 521 ألف دولار -  بموجب عقد سخي يمتد إلى نهاية كأس العالم في قطر سنة 2022.

 

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