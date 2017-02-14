محتجون يهاجمون مقر قناة تلفزيونية لبنانية

(رويترز) - هاجم متظاهرون مقر قناة تلفزيونية لبنانية في بيروت الليلة احتجاجا على برنامج قالوا إنه أهان رجل الدين الشيعي اللبناني الإمام موسى الصدر.

وحاول نحو 300 شخص كان بعضهم يحمل رايات حركة أمل الشيعية اللبنانية اقتحام مقر قناة الجديد اللبنانية وقاموا برشق المبنى بألعاب نارية وحجارة وبيض .

وكان الصدر مؤسس حركة أمل قد اختفى بعد سفره إلى ليبيا عام 1978 ويُفترض أنه مات. وقالت وسائل إعلام لبنانية إن مظاهرة اليوم الثلاثاء كانت رد فعل على برنامج كوميدي لشخصيات كارتونية أشار إلى اختفائه.

وحطم المحتجون النوافذ ووجهوا سبابا لصاحب القناة وهتفوا "بالروح والدم نفديك يا نبيه" في إشارة إلى نبيه بري رئيس البرلمان اللبناني وزعيم حركة أمل .

ووصل عشرات من أفراد الشرطة والجيش للسيطرة على المحتجين وأصيب شرطي.

ووصف مصدر أمني الهجوم بأنه خطير ولكنه قال إن الجيش سيطر على الوضع. وقال مراسل لقناة الجديد في بث مباشر إن حريقا شب في المبنى بسبب الألعاب النارية.