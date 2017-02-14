Arabian business
إعلام

محتجون يهاجمون مقر قناة تلفزيونية لبنانية

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 14 فبراير 2017
محتجون يهاجمون مقر قناة تلفزيونية لبنانية
المصدر_ موقع تلفزيون الجديد

(رويترز) - هاجم متظاهرون مقر قناة تلفزيونية لبنانية في بيروت الليلة احتجاجا على برنامج قالوا إنه أهان رجل الدين الشيعي اللبناني الإمام موسى الصدر.

 

وحاول نحو 300 شخص كان بعضهم يحمل رايات حركة أمل الشيعية اللبنانية اقتحام مقر قناة الجديد اللبنانية وقاموا برشق المبنى بألعاب نارية وحجارة وبيض .

 

 

وكان الصدر مؤسس حركة أمل قد اختفى بعد سفره إلى ليبيا عام 1978 ويُفترض أنه مات. وقالت وسائل إعلام لبنانية إن مظاهرة اليوم الثلاثاء كانت رد فعل على برنامج كوميدي لشخصيات كارتونية أشار إلى اختفائه.

 

 

وحطم المحتجون النوافذ ووجهوا سبابا لصاحب القناة وهتفوا "بالروح والدم نفديك يا نبيه" في إشارة إلى نبيه بري رئيس البرلمان اللبناني وزعيم حركة أمل .

 

 

ووصل عشرات من أفراد الشرطة والجيش للسيطرة على المحتجين وأصيب شرطي.

 

 

ووصف مصدر أمني الهجوم بأنه خطير ولكنه قال إن الجيش سيطر على الوضع. وقال مراسل لقناة الجديد في بث مباشر إن حريقا شب في المبنى بسبب الألعاب النارية.

المزيد من أخبار لبنان

تعليقات

المزيد في إعلام

الصورة الصادمة لقاتل السفير الروسي في تركيا تفوز بجائزة "وورلد برس فوتو"

سلطان الجابر يطلق الهوية الجديدة للمجلس الوطني للإعلام في الإمارات

أنباء عن إغلاق قناة “العرب”

“شبيغل” تنشر على غلافها رسما لترامب يحاكي تنظيم داعش بقطع رأس تمثال الحرية

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

جديد التقنية: هل سيعاد إصدار هاتف Nokia 3310 القديم؟

وزارة الإسكان السعودية تعلن عن 15 ألف منتج سكني الأربعاء

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »