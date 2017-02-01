كندا تطالب فوكس نيوز بسحب تغريدة ذكرت أن مهاجم مسجد كيبيك من أصل مغربي

أوتاوا أول فبراير شباط (رويترز) - طالبت كبيرة المتحدثين باسم رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو قناة فوكس نيوز في الولايات المتحدة بسحب أو تحديث تغريدة على تويتر ذكرت أن المسلح الذي قتل ستة أشخاص في مسجد في كيبيك من أصل مغربي لأن المشتبه به في الواقع فرنسي كندي.

وقالت المتحدثة كيت بيرتشيس يوم الثلاثاء إن التغريدة التي نشرت يوم الاثنين أهانت الضحايا "بنشرها معلومات مضللة وبلعبها على سياسات الهوية وإطالتها أمد الخوف والانقسام بين مجتمعاتنا".

ولم يتسن الوصول إلى ممثل عن فوكس نيوز على الفور للتعليق.

يذكر أن الناشط الفلسطيني علي أبو نعيمة ذكر في تقرير لهتعمد فوكس ذكر المشتبه به على أنه مغربي رغم توضيح الشرطة الكندية لاحقا أنه مجرد شاهد، فيما سارعت إدارة ترامب لاستخدام الحادثة والتذرع بإظهار أن منع السفر ضد مواطني دول عربية واسلامية أثبت نجاحه في هذه الحادثة.

ولا تزال ياهو نيوز تضع هوية المشتبه به على أنه مغربي حتى لحظة كتابة هذه السطور.

https://www.yahoo.com/news/m/55f3d2cb-1e64-37bc-a9b9-9ab95978bf0b/ss_suspect-in-quebec-mosque.html