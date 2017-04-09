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إعلام

تدشين الاستديوهات الجديدة لتلفزيون الفجيرة

أريبيان بزنس
الأحد، 9 إبريل 2017
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تدشين الاستديوهات الجديدة لتلفزيون الفجيرة

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة دور الإعلام الوطني كشريك أساسي في عملية البناء في الدولة وفي نشر الأفكار البناءة والمحفزة على التميز والإبداع.

 

جاء ذلك خلال تدشين سمو ولي عهد الفجيرة اليوم بحضور الشيخ الدكتور راشد بن حمد بن محمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام الاستوديوهات الجديدة لتلفزيون الفجيرة، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.

 

 

وقال سمو ولي عهد الفجيرة ان القيادة الحكيمة للدولة تتطلع لإعلام وطني رائد يرتقي إلى مستوى الإنجازات والتحديات ويشارك بفعالية في عرض ودعم القضايا التي تتبناها الدولة مؤكدا دعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة للنهضة الإعلامية في الفجيرة وحرص سموه الدائم على المنتج الاعلامي المحلي وتشجيع الشباب على العطاء.

 

 

وعقب الافتتاح تجول سمو ولي العهد يرافقه الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي في الاستديوهات الجديدة واطلع على احدث الوسائل التقنية المستخدمة.

 

 

واستمع سموه الى شرح مفصل من حمدان الكعبي مدير هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام حول التطورات التي أحدثتها الهيئة لإعادة تأهيل وتشغيل تلفزيون الفجيرة والخطوات التي اتخذتها في ذلك بتوجيهات ومتابعة من الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والاعلام.

 

 

واختتم سمو ولي عهد الفجيرة زيارته بجولة في استديوهات ومكاتب اذاعة الفجيرة والتقى بالعاملين فيها مشيدا سموه بالنهضة التي شهدتها الاذاعة في أجهزتها وخارطتها البرامجية التي تعكس النهضة والتطور الذي تشهده امارة الفجيرة، كما اطلع سموه على سير الأعمال في مدينة الابداع "المنطقة الاعلامية الحرة ".

 

 

حضر حفل التدشين سعادة سالم الزحمي مدير مكتب ولي عهد الفجيرة وعدد من المسؤولين في قطاع الاعلام في الامارة.

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