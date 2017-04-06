نيفيا تحذف إعلانا اتهم بالعنصرية ضد السمر

البياض هو النقاء، كان عنوان حملة إعلانية لـ شركة نيفيا التي أجبرت على حذفها بعد أن نشرتها على صفحتها على فيسبوك لاستهداف الشرق الأوسط، واتهمت بالعنصرية، فيما أيدها النازيون الجدد. وأجبرت اعتراضات على مواقع التواصل الاجتماعي شركة نيفيا لمستحضرات التجميل على سحب وتقديم اعتذار عن إعلان لمزيل عرق تظهر فيه أمرأة ترتدي ثيابا بيضاء وخلفها شعار “البياض هو النقاء”.
واقرت الشركة بعد موجة الاعتراضات على صفحتها في فيسبوك حيث نشر الإعلان بأنه كان “مضللا”، وعلى الرغم من الاعتراضات الكبيرة لمتابعي صفحة “نيفيا” على فيسبوك إلا أن أشد الفرحين به كانوا الجماعات اليمينية المتطرفة مثل النازيين الجدد في أوروبا.
ونشرت إحدى صفحات اليمين المتطرف الأوروبي مشاركة على صفحتها بموقع فيسبوك قالت فيه: “نحن وبكل حماس ندعم هذا الاتجاه الجديد الذي أخذته الشركة.. أنا مسرور لأننا نتفق جميعا على أن البياض هو النقاء#WhiteIsPurity”.
وقالت صفحة متطرفة لأنصار العرق الأبيض: “نيفيا اختارت جانبنا والأكثر منذ ذلك التعليقات المجيدة”.
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