لافروف :"من "السخرية والحقارة" وصف تفجير سان بطرسبرج بأنه عمل انتقامي

وجه وزير الخارجية سيرجي لافروف انتقاداته لوسائل إعلام غربية قائلا إنه من "السخرية والحقارة" وصف تفجير سان بطرسبرج بأنه عمل انتقامي من تصرفات روسيا في سوريا." بحسب وكالة الأنباء الروسية. وقالت السلطات الروسية إن التفجير قتل ما لا يقل عن 14 شخصا ونفذه من يشتبه أنه انتحاري تربطه علاقات بإسلاميين متشددين.

ونقلت ا ف ب أعلان الحداد الثلاثاء في سان بطرسبورغ بشمال غرب روسيا حيث نكست الاعلام غداة اعتداء في محطة مترو أوقع 14 قتيلا ونسب الى انتحاري من قرغيزستان، وافشال مخطط ثان في اللحظات الاخيرة في المحطة الواقعة في الوسط التاريخي والسياحي للمدينة.

وبحسب آخر حصيلة اوردتها وزيرة الصحة الروسية فيرونيكا سكفورتسوفا الثلاثاء فان الاعتداء اوقع 14 قتيلا.

وأوضحت ان 11 شخصا قتلوا في مكان الانفجار وتوفي ثلاثة آخرون في سيارات الاسعاف أثناء نقلهم الى المستشفى في ثاني مدن روسيا (شمال غرب). وكانت الحصيلة السابقة التي اعلنتها اجهزة مكافحة الارهاب الروسية اشارت الى 11 قتيلا.

ووقع الاعتداء بعد ظهر الاثنين في عربة تسير بين محطتين على خط يعبر وسط المدينة فيما كشفت سلطات بشكيك ان المنفذ انتحاري من رعاياها.

ووضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء الاثنين باقة من الزهور الحمراء امام المحطة التي وقع فيها التفجير. وكان ترأس قبل ذلك اجتماعا مع ممثلي الاستخبارات والاسعاف ووزارة الداخلية.

وأعلنت سلطات قرغيزستان، الجمهورية السوفياتية السابقة، الثلاثاء ان "انتحاريا" من رعاياها نفذ الاعتداء مشيرة الى انه ولد في منطقة أوش التي توجه منها عدد كبير من الشبان للانضمام الى صفوف تنظيم الدولة الاسلامية.

وصرح المتحدث باسم أجهزة الامن في قرغيزستان رخات سليمانوف لوكالة فرانس برس ان "الانتحاري في محطة سان بطرسبورغ هو مواطن من قرغيزستان يدعى اكبريون جليلوف (...) من مواليد العام 1995"، مضيفا "من المرجح ان يكون حصل على الجنسية الروسية".

وأوضح المتحدث ان اجهزة بلاده على اتصال "وثيق" مع نظيراتها الروسية.

ولم تؤكد السلطات الروسية هذه المعلومات بعد.

تقول وزارة داخلية قرغيزستان ان نحو 600 من رعاياها انضموا الى الجهاديين في العراق وسوريا خصوصا تنظيم الدولة الاسلامية.