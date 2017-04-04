إم بي سي MBC تحذف تغريدات تسببت بتهديدات أمير سعودي وتستدرك ببيان

استجابت الشبكة التلفزيونية إم بي سي MBC حول ضجة أحدثتها حملة أطلقتها على تويتر وتسبب بإطلاق أمير سعودي لتهديدات ضدها، ببيان قالت فيه:"أسلوب خاطئ وصياغة مُسيئة تُخرجان حملة MBC4 على شبكات التواصل عن جوهرها وهدفها الأساسييْن الداعميْن لحقوق المرأة العربية وتمكينها".

ويوضح البيان أن عدد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي والمنتديات وجهوا مآخذ واتهامات بحق حملة كانت أطلقتها قناة MBC4 على مواقع التواصل الاجتماعي، منذ أشهر عدّة، تمحورت حول تمكين المرأة العربية وتعزيز دورها في المجتمع، بحسب البيان.

ويتابع البيان بالقول:"بدا واضحاً أن بعض تلك المآخذ والاتهامات شمل، عن سابق قصد وتصميم، عنواناً واحداً فقط من تلك الحملة، دون غيره، عُرف بـ #كوني_حرة، مستثنياً عناوين أُخرى عديدة، مختلفة ومتنوعة. أما بعضهم الآخر فقام أيضاً بفبركة و/أو تزوير أجزاء أُخرى من الحملة، مُستغلاً حيناً وسائل تكنولوجية على غرار تطبيق "الفوتوشوب" وسواه، ورابطاً أحياناً بين الحملة ذاتها وحملات أُخرى، سياسية واجتماعية، لا تمت لجوهر حملة MBC4 واهدافها بصلة، لا من قريب ولا من بعيد".

(صورة نشرت على تويتر ويزعم من نشرها إنها كانت منشورة في حساب ام بي سي ثم حذفت)

لكن البيان يشير أيضا إلى جابن آخر مناقض يلمح إلى وقع خطأ من جانب القناة، ويقول البيان :"تبيّن بعد عملية التحقُّق والتدقيق الداخلييْن اللذيْن أجرتهما MBC، أن أحد العاملين لديها في "قسم الإعلام الجديد" (الـ "نيو ميديا")، أخذ على عاتقه مسألة ابتداع أجزاء جديدة من الحملة الأساسية، وذلك عبر إطلاق إضافات متفرّعة لم تكُن أصلاً في صلب الحملة. ولكن للأسف، انساق جزء من تلك الإضافات المتفرّعة باتجاهٍ مُغاير، عبر اعتماده أسلوباً خاطئاً وصياغة لغوية مسيئة ومرفوضة من قبل MBC، ممّا أضرّ بجوهر الحملة وهدفها النبيل الداعم لحقوق المرأة العربية وتمكينها. بناءً على ما ورد، قامت MBC باتخاذ تدابير سريعة، شملت حذف عدد من المنشورات المتفرّعة عن الحملة، والتي كانت نُشرت سابقاً على شبكات التواصل، واعتُبرت لاحقاً مسيئة أو غير لائقة، في الشكل والمضمون. كما ستقوم MBC باتخاذ الاجراءات المسلكية والوظيفية بحق كل من تثبت مشاركته، عن قصد أو غير قصد، في انحراف حملة MBC4 عن مسارها الصحيح وجوهرها... والأهم، وضع الأطر المهنية الصلبة الكفيلة بعدم تكرار مثل هذه الأخطاء مستقبلاً. أخيراً وليس آخراً، تود MBC أن تنتهز هذه المناسبة لتأكيد التزامها الدائم بدعم قضايا المرأة العربية، النبيلة والمحقة، كما الاستمرار في المطالبة بحقوقها العادلة، ومؤازرتها على كافة الصعد والمستويات، وصولاً إلى تمكينها وتطوير قدراتها وتعزيز دورها الريادي في المجتمع. كما تُشدّد MBC على أن الحملات التي تطالُها وتحمل طابعاً مُغرضاً وكيديّاً، لن تحرفها عن مسارها بل تزيدها تصممياً وعزماً على مواصلة المسيرة."

وكان الأمير عبد العزيز بن فهد، نجل الملك فهد بن عبد العزيز، هدّد بـ”تدمير” مالك مجموعة “إم بي سي” بسبب تلك التغريدات.