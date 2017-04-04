إطلاق شبكة إعلامية عالمية موجهة للشباب في الإمارات

اطلقت فايس في دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخرا مقرها لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، لتبدأ عمليتها وهي شبكة إعلامية عالمية موجهة للشباب حول العالم لتوفر محتوى مميزاً عبر المنصات الرقمية والأجهزة المحمولة لشريحة الشباب المتنامية في المنطقة.

وأعرب شين سميث، المؤسس والرئيس التنفيذي لشبكة "فايس" (VICE) الإعلامية، عن خططه لتوسيع نطاق انتشار الشبكة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وإعادة رسم ملامح المشهد الإعلامي الإقليمي من خلال المحتوى المحمول والرقمي المحلي الموجه للشباب الذين يمثلون الشريحة السكانية الأكبر في المنطقة. جاء ذلك خلال الزيارة الأولى لسميث إلى دولة الإمارات العربية المتحدة منذ توقيعه صفقة شراكة غير مسبوقة لاستقطاب هذه العلامة الشبابية الرائدة عالمياً إلى المنطقة.

وتتنوع أعمال "فايس" عموماً بين المنصات الإعلامية الرقمية والمحمولة والتلفزيونية وصناعة الأفلام مع التركيز على محتوى الأخبار والثقافة عموماً. كما تعد منتجاً رائداً لمحتوى الفيديو الحائز على الجوائز، مما يجعلها تصل إلى الشباب عبر مختلف منصاتها الإعلامية المتاحة ضمن شبكة عالمية متنامية.

وكانت "فايس" قد وقعت العام الماضي شراكة مميزة مع "مجموعة موبي" الإعلامية المستقلة ضمن إطار خططها الطموحة لتوسيع نطاق انتشار امبراطوريتها الإعلامية في أكثر من 50 منطقة جديدة. ومن شأن هذه الشراكة أن تؤسس لحضور "فايس" عبر المنصات الرقمية والهواتف المحمولة في جميع الأسواق الرئيسية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع تطوير محتوى محلي ودولي مخصص للمنطقة.

وقال شين سميث بهذا الصدد: "من النادر جداً في قطاع الإعلام أن تحظى بشريك قادر على إحداث تغيير حقيقي على أرض الواقع. ولا شك أن سعد وفريقه في ’مجموعة موبي‘ هم من أولئك الأشخاص الاستثنائيين القلائل الذين تركوا تأثيراً مباشراً في منطقتهم، وإنه ليشرفني ويسعدني أن أكون شريكاً لهم في الشرق الأوسط من أجل تطوير محتوى رفيع المستوى من جهة، ونقل قصص هذه المنطقة عبر جميع منصاتنا حول العالم من جهة ثانية".

وأضاف سميث: "في ظل المناخ السياسي الراهن، يتملك الشباب حول العالم شغف كبير بالحصول على معلومات صادقة وشفافة. ويسرنا أن نضطلع بهذه المسؤولية لنقل قصص حقيقية ومشوقة تعكس الأبعاد المتعددة لهذه المنطقة الحيوية".

ومن المتوقع أن ترتقي هذه الشراكة بتغطية "فايس" لأخبار الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى المستوى التالي، وذلك من خلال الجمع بين الخبرات العالمية والمواهب المحلية لإنتاج محتوى عالمي المستوى حول أبرز القصص الإنسانية التي تهم مجتمعات المنطقة.

كما ستوفر هذه الشراكة الكثير من فرص العمل بالاستفادة من الرصيد الغني من صانعي الأفلام والصحفيين وطاقم الإنتاج والخبراء الإعلاميين والإبداعيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب المساعدة في تحديد المواهب وبناء الكفاءات في المنطقة.

من جانبه، قال سعد محسني، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة موبي": "لا شك أن الأساس المطلوب لعملنا متاح هنا، إذ تنسجم اهتمامات المستهلكين وصناع القرار في المنطقة مع خدمات ’فايس‘، مما يجعله الوقت الأمثل أمام ’موبي‘ لإطلاق محتوى ’فايس‘ الإعلامي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ونحن متحمسون جداً للتعاون مجدداً مع شين سميث، وهذه المرة لدفع عجلة نمو قطاع الإعلام الرقمي في المنطقة، والاستفادة من المواهب المحلية المتميزة في العالم العربي، والوصول إلى الشباب بطرق فريدة وفاعلة ومحفزة؛ وهذا كله يندرج في صلب ما نقوم به في ’مجموعة موبي‘".

ويعتبر شين سميث المؤسس والرئيس التنفيذي لإمبراطورية "فايس" المتنامية، وهو شخصية إعلامية ذائعة الصيت في القطاع، عدا عن كونه المضيف والمنتج المنفذ للسلسلة الإخبارية "فايس" الحائزة على جائزة "إيمي"، والتي تعرض على شبكة "إتش بي أو" HBO. وتتضمن زيارة سميث إلى دولة الإمارات إجراء العديد من اللقاءات رفيعة المستوى تمهيداً لإطلاق أعمال "فايس" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتشكل دولة الإمارات الخيار الامثل لاحتضان مقر "فايس" في هذه المنطقة، ولا سيما أنها تعتبر من أكثر الأسواق ارتباطاً وتطوراً على الصعيد التكنولوجي في المنطقة مع تسجيلها أحد أعلى معدلات انتشار الإنترنت والهواتف المحمولة في العالم، وتمتعها بالبنية التحتية الأفضل للقطاع الإعلامي في المنطقة.

ويأتي توسيع نطاق شبكة "فايس" إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الوقت الأمثل بالتزامن مع توجه العلامات التجارية وشركات الإعلام والحكومات في العالم العربي للتواصل بشكل أفضل مع الشباب العربي المتمرس باستخدام بالتكنولوجيا. وكشف تقرير "نظرة على الإعلام العربي" الأخير أن سوق الإعلام الرقمي العربي تنمو بمعدل 17% سنوياً، وأن الأفراد دون سن 24 يشكلون قرابة 50% من سكان المنطقة. ويسر "فايس" و"مجموعة موبي" أن تتعاونا معاً على تلبية احتياجات المحتوى لهذه الشريحة السكانية المهمة التي تمسك بمفاتيح مستقبل المنطقة.

يعتبر توسع "فايس" نحو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الخطوة الأحدث ضمن إطار جهودها المستمرة للنمو العالمي، والتي تتواصل مع إطلاقها شبكات "فايسلاند" وغيرها من الشراكات الأخرى متعددة المنصات مع العديد من الشركات العالمية الرائدة بمجال الخدمات الإعلامية الرقمية وعبر الهواتف المحمولة حول العالم. وكانت "فايس" قد كشفت العام الماضي عن باقة موسعة من الصفقات لنشر محتواها عبر منصات الإعلام المحمولة والرقمية والخطية، مما يجعل برامجها متاحةً أمام الجماهير في مناطق مختلفة حول العالم بما في ذلك الهند وأفريقيا وغيرها. ومن المتوقع كذلك الإعلان عن شراكات جديدة خلال الأشهر القليلة القادمة.