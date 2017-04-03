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إعلام

أمير سعودي يهاجم قناة يعتقد أنه لا يزال يملكها أو جزء منها

أريبيان بزنس
الاثنين، 3 إبريل 2017
أمير سعودي يهاجم قناة يعتقد أنه لا يزال يملكها أو جزء منها

هدّد الأمير عبد العزيز بن فهد، نجل الملك فهد بن عبد العزيز، بـ”تدمير” مالك مجموعة “إم بي سي” الشيخ وليد البراهيم بحسب موقع الراي اليوم.

وفي تعليقه على حملة “كوني حرّة”، التي أطلقتها “إم بي سي”، واتهمها دعاة وناشطون بأنها حملة “مخلّة بالأخلاق والقيم، وتدعو للرذيلة”، قال ابن فهد: “بسم الله، إني أبرأ إلى الله من إم بي سي، وخاصة دعوة المرأة بكوني حرة”.

 

وتابع في تغريدات على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “هذا ضلال مبين، فالله سبحانه أعلم بها وبنا”.

وأضاف: “أنذر القائم بذلك كان من كان، إن لم يسحب فورا هذه الدعوة ويعتذرون بندم، وكل شيء فيها خارج، إني أقسم بالله أدمره”.

وأردف قائلا: “كل شيء ولا هذا الافتراء، وهذا الفساد في الدين لا نرضى به”.

واعتبر عبد العزيز بن فهد أن قنوات “إم بي سي” عدو له، متابعا: “سنرى إن شاء الله ما يكون”.

ناشطون قالوا إن عبد العزيز بن فهد أطلق هذه التغريدات رغم كونه لا يزال يملك 33 بالمئة من أسهم “إم بي سي”.

وأشار مدون سعودي بالقول:" MBC تتراجع وتحذف تغريدات أين الحرية والتمرد؟!"

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