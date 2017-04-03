أبوظبي للإعلام تطلق إذاعتي "راديو 1" و"راديو 2" رسمياً

أعلنت أبوظبي للإعلام عن إطلاق إذاعتي "راديو 1" و"راديو 2" رسمياً عبر أثير شبكة قنوات أبوظبي الإذاعية، ليرتفع بذلك عدد الإذاعات المدرجة تحت مظلتها إلى 8 محطات، وذلك في إطار خططها الرامية إلى توسيع قاعدة علاماتها الإذاعية الناطقة باللغة الإنجليزية، والتي أسهمت في زيادة عدد العلامات التجارية التابعة لأبوظبي للإعلام إلى 27 علامة تجارية.

ويأتي الاطلاق الرسمي للمحطتين بعد اتخاذ شبكة أبوظبي الإذاعية عملية تطوير شاملة لمحتوى الإذاعتين من حيث الشكل والمضمون لتظهرا بحلة جديدة تحاكي اهتمام مختلف فئات الجمهور والمستمعين، وترسيخاً لنهج أبوظبي للإعلام المتمثل في تقديم محتوى إعلامي هادف ومتنوع، ووفق أرقى المستويات المهنية، بالنظر إلى التنوع في هوية وسائلها الإعلامية التابعة لها.

وانطلق بث راديو1 في أبوظبي على تردد FM100.5، في حين يمكن للمستمعين من دبي متابعة المحطة عبر الأثير 104.41 FM، وفي السياق ذاته، بدأ راديو2 بثه في أبوظبي على التردد FM106 وفي دبي على التردد FM99.3.

وأوضحت أبوظبي للإعلام أن التغييرات التي شملت محطة "راديو 1" تمثلت في تحويلها إلى إذاعة متخصصة ببث المحتوى الموسيقي الذي يناسب أذواق الفئة العمرية التي تتراوح بين 18 – 30 عاماً، في حين ستقدم محطة "راديو 2" محتوىً متخصصاً بالمستمعين الذين تتراوح أعمارهم بين 30 – 45 عاماً من المهتمين بالموسيقى والأغنيات التي تعود إلى فترة الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي.

وقال محمد إبراهيم المحمود العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة أبوظبي للإعلام: "إن انضمام إذاعتي "راديو 1" و"راديو 2" إلى أبوظبي للإعلام وإطلاقهما اليوم رسمياً يؤكد جهودنا الاستراتيجية الرامية إلى التركيز على إحداث نقلة نوعية في المحتوى الإعلامي الخاص بالشركة وتنويع وسائلها الإعلامية المدرجة تحت مظلتها في مختلف القطاعات".

وأضاف المحمود: "تفخر أبوظبي للإعلام بالعلامات التجارية الإعلامية التابعة لها بعد انضمام الإذاعتين الجديدتين تحت مظلتنا، وهو ما يؤكد سعينا المستمر لتكون أبوظبي للإعلام منصة إعلامية متكاملة ومتنوعة، مستفيدين من مكانتنا الرائدة على مستوى المنطقة بما نمتلكه من عناصر ومقومات توفر الدعم لجميع الوسائل الإعلامية التقليدية والحديثة".

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