"المجلس الإعلامي لمركز دبي المالي العالمي" يفتح أبوابه أمام المجتمع الصحفي

أطلق مركز دبي المالي العالمي اليوم "المجلس الإعلامي لمركز دبي المالي العالمي" وهو عبارة عن مساحة عمل مخصصة للصحفيين المعتمدين.

ويتيح المجلس الجديد للصحفيين العمل من موقع مركزي مريح ضمن "مبنى البوابة" حيث تم تجهيزه بصفحة إلكترونية توفر لهم ثروة من المعلومات المتاحة بسهولة كما يقدم للصحفيين المحليين والدوليين منصة عمل إعلامية متطورة في قلب مجتمع المركز.

وقالت رجاء المزروعي نائب الرئيس الأول للتسويق والاتصال المؤسسي في سلطة مركز دبي المالي العالمي، وفق وكالة أنباء الإمارات، في تصريح صحفي لها اليوم إن المركز يستضيف أكثر من /1600/ شركة وما يزيد على /21/ ألف موظف يشكلون معا واحدة من أكثر منظومات العمل حيوية في المنطقة.

وأضافت أنه نظرا للكم الكبير من الأخبار المتخصصة التي تصدر عن مركز دبي المالي العالمي فإن هذه المبادرة تتيح لأعضاء المجتمع الصحفي فرصة التواصل بشكل مباشر مع العاملين في المركز وتقديم مزيد من الدعم الإعلامي لقطاع الخدمات المالية.

وأكدت المزروعي أن وسائل الإعلام ستستفيد من إمكانية الوصول إلى الأخبار والمعلومات المتعلقة بالخدمات المالية بشكل أسرع وبسهولة أكبر عبر الصفحة الإلكترونية التي جرى إطلاقها حديثا.

ونوهت بأن المنصة الجديدة ستتيح ايضا إمكانية مشاركة المعلومات بشكل أكثر شفافية مساهمة بذلك في إيجاد مزيد من القنوات للتواصل الفعال.

ويمكن الاستفادة من المجلس الإعلامي متعدد الاستخدامات لمركز دبي المالي العالمي في العمل عن بعد أو كمساحة مخصصة لإجراء المقابلات إذ يقدم المجلس اتصالا لاسلكيا فائق السرعة بالإنترنت مع أجهزة الطباعة والمسح الضوئي ..كما يمكن للصحفيين المعتمدين استخدام مواقف السيارات في مركز دبي المالي العالمي.

وستمنح الصفحة الإلكترونية للإعلاميين فرصة الوصول إلى الوثائق والأخبار الصحفية الحصرية قبل نشرها إضافة إلى إمكانية الحصول على صور عالية الدقة للمركز ومتحدثيه.

ويوفر النظام الجديد عملية تسجيل مبسطة لحضور الفاعليات المهمة التي ينظمها مركز دبي المالي العالمي طوال العام وهذا يتضمن إعلانات الشركات والفاعليات الثقافية والشراكات.