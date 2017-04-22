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إعلام

السعودية تحظر موقع “هافينغتون بوست”والموقع يسمي السعودية بـ "السودية"!

أريبيان بزنس
السبت، 22 إبريل 2017
السعودية تحظر موقع “هافينغتون بوست”والموقع يسمي السعودية بـ "السودية"!

رغم أنه لم يصدر سبب رسمي عن سبب حجب موقع “هافينغتون بوست” اذي الميول الأخوانية ومع أن مراسل الموقع في السعودية الصحافي أيمن الغبيوي، ذكر عبر حسابه الشخصي في موقع "تويتر"  أنه يحاول استيضاح المشكلة والعمل على حلها قريبًا"، إلا أن  المرجح أن أسلوب اختيار الموقع لاخبار السعودية في الموقع لا يمكن القبول به، وفيه الكثير من التجاوزات خاصة أنباء استشهاد ضباط سعوديين حيث نقل الموقع رواية الحوثيين فضلا عن استخدام عبار "مقتل ضباط سعوديين .

كما يعرض الموقع قسم أخبار السعودية تحت عنوان :"السودية" بدلا من السعودية ! فهل هو خطأ متعمد من الموقع أم أن حرفا سقط سهوا دون أن يلحظه أحد؟

وأعلنت إدارة الموقع في اسطنبول في تركيا، حجب موقعها الإلكتروني في السعودية، وقالت إنها لا تعرف خلفيات واضحة بعد لهذا القرار.

وقال مراسل الموقع في السعودية، الصحافي أيمن الغبيوي عبر حسابه الشخصي في موقع “تويتر” “نحاول استيضاح المشكلة والعمل على حلها قريبًا”.

 

وتدير شركة “Integral Media Strategies” ومقرها في لندن وبتمويل قطر والتي يرأسها وضاح خنفر ذي الميول الأخوانية، المدير العام السابق لشبكة الجزيرة الإعلامية، موقع “هافنغتون بوست” العربي منذ إطلاقه في العام 2015، وهو يعتمد نشر مقالات مثيرة من مدونين لتلافي مسؤولية التجاوزات الصحفية التي يوظب على ارتكابها.

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