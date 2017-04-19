'فوكس نيوز' تفصل أهم مذيعيها بعد ادعاءات بالتحرش الجنسي

أنهت محطة "فوكس نيوز" تعاقدها رسميا مع مذيعها الشهير بيل أوريلي، على خلفية تقارير تحدثت عن تورطه بـ"التحرش الجنسي" وعقب ضغوط كان منها سحب شركات كثيرة إعلاناتها من فوكس.

وجاء في بيان لشركة "21stCentury Fox" المالكة للمحطة أنه "بعد مراجعة متأنية للادعاءات، قررت الشركة بالاتفاق مع أوريلي أن الأخير لن يعود إلى العمل في المحطة"، بحسب ما نقلت صحيفة "واشنطن بوست".

وذكرت الصحيفة أن أوريلي أمضى ما يقارب العقدين من الزمن في محطة "فوكس نيوز" مذيعا ومعلقا، واصفة إياه بأنه أحد العناصر الرئيسية التي ساهمت في جعل المحطة "لاعبا سياسيا" مهما في الولايات المتحدة.

أما صحيفة "نيويورك تايمز" فقد أكدت أن توقيف المذيع المخضرم "نهاية محرجة لأحد أشهر المعلقين السياسيين في التلفزيون".

وكانت الصحيفة قد ذكرت قبل أيام أن أوريلي ومحطة "

بعد مراجعة كاملة وتحقيقات بشأن مزاعم اتهاماته بالتحرش، قررت "فوكس نيوز" عدم عودة المذيع الشهير "بيل أوريلي" للعمل لديها.

ويعد "أوريلي" من أبرز الشخصيات التليفزيونية في تاريخ وسائل الإعلام ووكالات الأنباء الأمريكية، ولا يختلف أحد على نجاحه، ولكن مذكرة وقعها الملياردير "روبرت موردوخ" – مالك شبكة "فوكس نيوز" – وابناه أكدت على الالتزام بمبادئ "فوكس نيوز" المبنية على الاحترام والثقة، الأمر الذي يستدعي عدم استمرار "أوريلي".

وذكرت "سي إن بي سي" أن المذيع "تاكر كارلسون" سوف يخلف "أوريلي" في برنامجه على أثر عدم استمرار الأخير بالاتفاق مع "فوكس نيوز".

وفي وقت سابق هذا الشهر، سحبت علامات تجارية شهيرة إعلاناتها من "فوكس نيوز" بسبب اتهام "أوريلي" بالتحرش، وهي اتهامات نفاها المذيع الشهير.

ا من برنامج المذيع "أوريلي فاكتور".