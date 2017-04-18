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إعلام

الشارقة تطلق أول مركز إنتاج إعلامي بكادر من الأشخاص ذوي الإعاقة

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 18 إبريل 2017
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الشارقة تطلق أول مركز إنتاج إعلامي بكادر من الأشخاص ذوي الإعاقة

أعلنت مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية عزمها إطلاق أول مركز تدريب وإنتاج إعلامي متكامل بكادر من الأشخاص ذوي الإعاقة.

 

ويستقطب مركز التدريب والإنتاج الإعلامي فريقاً من خريجي المدينة ممن تلقوا خدماتها على مدار السنوات الماضية أو من الأشخاص ذوي الإعاقة في الدولة عامة ليكونوا موظفين منتجين ورواداً في هذا النوع من العمل الإعلامي وذلك بعد أن يتم إخضاعهم إلى برامج تدريبية مكثفة من قبل متخصصين حول كافة أنواع العمل الإعلامي، وفق وكالة أنباء الإمارات.

 

 

وكانت المدينة وقعت اتفاقية تعاون مع شركة خطوة للإنتاج الإعلامي مؤخرا بهدف تدريب كادر المركز حيث تمتلك الأخيرة الخبرات الكافية والكوادر المهيئة لتدريب الأشخاص من ذوي الإعاقة مما يساهم في زيادة فرص تعيينهم ودمجهم في سوق العمل.

 

 

وأشارت المدينة إلى أن عددا من طلبتها الذين أنهوا دراستهم الجامعية يواجهون صعوبات في العمل في المؤسسات الإعلامية نتيجة عدم توفر منهجية لتدريب وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في وسائل الإعلام.

 

 

وتتطلع المدينة إلى مواكبة الإعلام الجديد من خلال مركز التدريب والإنتاج الإعلامي الذي سيعمل على إنتاج المحتوى المرئي بشكل جاذب ومواكب للعمل الجاري في الفضاء الإلكتروني والمرئي وذلك في سبيل توعية الجمهور بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة بأحدث الأساليب المبتكرة والمنتجة من قبل أشخاص خبروا هذه القضايا وعايشوها.

 

 

أما في شق التدريب فيعمل المركز بالتعاون مع مركز مسارات للتطوير والتمكين التابع للمدينة لتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة على الإنتاج المرئي في إطار السعي المشترك لدمجهم في سوق العمل ضمن إطار الإعلام.

 

 

وتدعو المدينة كافة الأشخاص ذوي الإعاقة الراغبين في الحصول على تدريب متخصص بالعمل الإعلامي إلى التواصل معها من خلال ارسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني MPTC@Schs.Sharjah.ae و يقدم المركز الجديد تدريبات مكثفة في عدد من التخصصات وهي / التصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو وتحرير الفيديو والتصميم الجرافيكي والرسوم المتحركة/.

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