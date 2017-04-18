كيف اجتاح الإنترنت نبأ كاذب عن اكتشاف زوجين أنهما توأم؟

نشر موقع يدعى ميسيسبي هيرالد نبأ كاذبا بعنوان "زوجان أميركيان يكتشفان بعد عام من الزواج أنهما "توأم "، وتلقفت عشرات المواقع والصحف ذلك الخبر رغم عدم صحته، وتظهر أخبار غوغل لدى البحث بعنوان الخبر قرابة 157 الف نتيجة من المواقع التي نقلت الخبر.
وتسابقت صحف غربية وعربية على نشر ذات الخبر وانتشر على مواقع مثل ذا اندبندنت وفوكس نيوز وهفنجتون بوست (العربي والإنكليزي) وصحف بريطانية مثل ميترو وصن وديلي ميل.
ولا يوجد صحيفة اسمها ميسيسبي هيرالد، بل يرتبط الموقع بشبكة للأخبار المزيفة، بحسب موقع سنوبس الذي يحذر عادة من الأخبار المزيفة ويلفت الموقع إلى أن كل هذه المواقع تلقفت الخبر رغم افتقاره لكل المعلومات الأساسية مثل اسم العيادة واسم مراسل الموقع الذي نشر الخبر وهوية أي خبير طبي في تقرير اكتشاف الأخوة أو حتى اسم المريض أو "التوأم" المزعوم.
كما يفتقر موقع ميسيسبي هيرالد لأي معلومات للاتصال به أو اي عنوان له أو رقم هاتف أو بريد إلكتروني! ويظهر التحري عنه في موقع بيلت ويز أن الموقع حديث تم نشره في شهر فبراير الماضي، https://builtwith.com/relationships/mississippiherald.comالمزيد من أخبار الولايات الأميريكية
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