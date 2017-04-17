"رؤية الإمارات" تحصل على حقوق توزيع قنوات "MBC" حصريا بالدولة

وقعت "رؤية الإمارات" التابعة لـ "اتصالات" اتفاقية شراكة استراتيجية مع مجموعة "MBC" تحصل من خلالها "رؤية الإمارات" على الحقوق الحصرية لتوزيع أشهر القنوات والبرامج التلفزيونية من المجموعة الرائدة "MBC" للقطاعين السكني والتجاري في دولة الإمارات.

وبموجب الاتفاقية فإن أي جهة ترغب في الحصول أو تجديد تعاقدها لقنوات "MBC" أن تدخل في إتفاق مباشر مع "رؤية الإمارات" في حين سيتاح لمشتركي خدمة "eLife" وتطبيق "eLife ON " من اتصالات قناتين تلفزيونيتين إضافيتين وهما " MBC+ DRAMA " و " MBC+ VARIETY " وكذلك قناة تلفزيونية حصرية جديدة بالشراكة مع مجموعة "MBC" أواخر أبريل الجاري، وفق وكالة أنباء الإمارات .

وقال حميد ساحوه السويدي الرئيس التنفيذي لرؤية الإمارات إن هذه الشراكة الاستراتيجية تأتي بهدف إثراء تجربة عملاء تلفزيون خدمة eLife من اتصالات .. مؤكدا أن حصول رؤية الإمارات على حقوق توزيع قنوات عالمية ليتم بثها في الإمارات يعد نقلة نوعية في تقديم تجربة متميزة ومنفردة لعملاء اتصالات.