استبدال أميرة سعودية بشاب برتغالي لرئاسة تحرير فوغ أريبيا

أعلنت فوغ أريبيا تعيين مانويل أرنوت بدلا من الأميرة السعودية التي تمت إقالتها مؤخرا أمس، وكان أرنو محرر مجلة أركيتيكت دايجست لذات دار النشر الأمريكية كوندي ناست، بحسب ما أعلنته نرفورا Nervora وهي الشريك المحلي لدار النشر الأمريكية.

وقال البيان إن أرنو سيبدأ عمله يوم 7 مايو القادم وعمل سابقا لسبع سنوات لمجلة فوغ برتغال وساهم بتحرير إصدارات البرازيل من ذات المجلة إلى جانب مجلة GQ هناك.