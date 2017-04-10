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إعلام

سحب الإعلانات يجبر القناة التلفزيونية فوكس على إجراء تحقيق في ادعاء بالتحرش الجنسي ضد مذيع﻿

أريبيان بزنس
الاثنين، 10 إبريل 2017
سحب الإعلانات يجبر القناة التلفزيونية فوكس على إجراء تحقيق في ادعاء بالتحرش الجنسي ضد مذيع﻿

أعلنت قالت شركة توينتي فرست سينشري فوكس الشركة الأم لفوكس نيوز يوم أمس الأحد إنها ستحقق في ادعاء بالتحرش الجنسي وابتزاز مذيعة بعرض عمل، من قبل مقدم البرامج الشهير بالقناة بيل أوريلي ، ويأتي ذلك بعد أن شهد برنامجه سحب عدد من الشركات إعلاناتها الأسبوع الماضي فيما اضطرت القناة لاختصار وقت البرنامج بسبب ضياع الإعلانات.

 

واضطرت الشركة للإعلان عن التحقيق بعد شكوى هاتفية عبر الخط الساخن للشركة قدمتها الأسبوع الماضي ويندي والش، التي كانت ضيفة منتظمة على برنامج (ذا أوريلي فاكتور)، ومحاميتها ليزا بلوم. ونشرتا الشكوى على موقع يوتيوب بحسب رويترز.

وقالت الشركة في بيان "تحقق شركة توينتي فرست سينشري فوكس في جميع الشكاوى وطلبنا من شركة بول ويس للمحاماة الاستمرار في تقديم المساعدة للشركة في هذه المواضيع الخطيرة."

وقالت والش التي تعمل طبيبة نفسية ومقدمة برامج إذاعية إن أوريلي تراجع عن عرض بضمان وظيفة مربحة لها في الشبكة بعدما رفضت دعوته للانضمام له في جناح فندقي بعد عشاء في أوائل 2013.

 

وقالت بلوم لشبكة (سي.إن.إن) يوم الأحد "أخبروني أنهم يأخذون الموضوع على محمل الجد وأنهم سيجرون التحقيق المطلوب منهم قانونيا."

وقالت صحيفة نيويورك تايمز الأسبوع الماضي إن فوكس وأوريلي دفعا 13 مليون دولار لخمس نساء اتهمن أوريلي بالتحرش الجنسي. وقال أوريلي في بيان بعد ذلك إنه استهدف بشكل غير عادل بسبب شهرته ولم يدل بمزيد من التفاصيل.

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