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إعلام

قنوات مؤسسة دبي للإعلام تواكب احتفالات العام الجديد 2017

أريبيان بزنس
الخميس، 29 ديسمبر 2016
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قنوات مؤسسة دبي للإعلام تواكب احتفالات العام الجديد 2017

أعلنت مؤسسة دبي للإعلام عن نقلها المباشر والحصري لاحتفالات العام الجديد 2017 وذلك ابتداء من مساء السبت الساعة: 21:30 بتوقيت الإمارات الساعة: 17:30 بتوقيت غرينتش وحتى صباح الأحد الأول من يناير الساعة: 01:00 صباحا عبر مجموعة من التغطيات والفعاليات الخاصة على الهواء مباشرة من برج خليفة وعدة مواقع في إمارة دبي.

 

فضلاً عن نقل وقائع الاحتفالات بهذه المناسبة من عدد من العواصم والمدن العالمية. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي مؤسسة دبي للإعلام الدائم وحرصها المتواصل على مواكبة أهم الفعاليات والمهرجانات التي تقام في دبي وباقي إمارات الدولة.

 

ووفق وكالة أنباء الإمارات، أكد أحمد سعيد المنصوري المدير التنفيذي لقطاع التلفزيون والإذاعة في مؤسسة دبي للإعلام أنه سيتم توفير النقل المباشر لاحتفالات الألعاب النارية والعام الجديد من برج خليفة إلى أكثر من 145 دولة من مختلف القنوات المحلية والعربية والعالمية.

 

لافتا إلى أن مؤسسة دبي للإعلام ستقوم بتقديم خدمة جديدة تتمثل في نقل وقائع الاحتفال من برج خليفة ولتشارك العالم احتفالاته التي ستبدأ من عدد من المدن العالمية في أستراليا وآسيا وأوروبا والأمريكيتين وليشاهد العالم عروض الألعاب النارية التي ستسطع في سماء لؤلؤة الخليج / دبي وليكون العالم في عده التنازلي جاهزاً لاستقبال صبيحة العام الجديد من دولة الإمارات العربية المتحدة.

 

 

وأوضح أن تلك القنوات سيكون باستطاعتها مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في نقل هذا الحدث العالمي عبر إرسال خاص وفرته المؤسسة بالتعاون مع مركز الأخبار ليشاهده ملايين البشر عبر العالم وذلك من خلال جهود فرق عمل الشبكة وما يزيد على 250 إعلامياً فيها باستخدام أعلى التقنيات الفنية العالمية وحجز 29 كاميرا و3 طائرات عمودية "هيلوكوبتر" و9 عربات نقل لنقل احتفالات الألعاب النارية من برج خليفة وبرج العرب ونخلة جميرا وزعبيل سراي والقناة المائية وأنحاء متعددة في مدينة دبي.

 

 

 

وأشار المنصوري إلى أن مؤسسة دبي للإعلام ستوسع تغطيتها لهذه الاحتفالات من خلال البث المباشر من استديوهات المؤسسة من موقع الحدث بالقرب من برج خليفة من تقديم عبد الله إسماعيل وديالا مكي بالإضافة إلى النقل المباشر من منطقة برج خليفة وبرج العرب ومنطقة نخلة جميرا وزعبيل سراي والقناة المائية ومنطقة وسط مدينة دبي وعدد من الأماكن والمواقع المختارة لنقل نبض الشارع والجماهير وتلقي الاتصالات الهاتفية من المشاهدين إلى جانب مجموعة تقارير التلفزيونية المصورة حول وأهم انجازات دولة الإمارات العربية المتحدة كذلك أهم الأحداث العربية والعالمية وانجازات العام 2016. 

 

 

وتقرير خاص حول تحضيرات منطقة برج خليفة للاحتفال بهذا الحدث فضلاً عن مجموعة لقاءات مع مجموعة من الفنانين والأدباء والشعراء ومتابعة ولادة أول مولود في العام الجديد من مستشفى لطيفة في دبي فيما سيتم الانتقال في تمام الساعة: 11:30 بتوقيت الإمارات إلى موقع الحدث لنقل العرض الأول من نوعه من منطقة برج خليفة وصولاً للعد التنازلي وبدء الألعاب النارية عند منتصف الليل.

 

 

أما بالنسبة إلى متابعي قنوات مؤسسة دبي للإعلام عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي فقد أعلنت إدارة الإعلام الرقمي عن مواكبتها وتغطيتها الرقمية لاحتفالات الألعاب النارية بمناسبة العام الجديد 2017 وذلك من خلال شبكة المراسلين في مواقع الحدث والوسم الرسمي لاحتفالات الألعاب النارية "@mydubainewyear" وحسابات المؤسسة الرسمية على قنوات التواصل الاجتماعي حيث سيتم للمرة الأولى البث الحي والمباشر لهذه الاحتفالات على "تويتر" عبر حساب تلفزيون دبي /https://twitter.com/dubaitv/ ومن خلال حساب /آوان/ على "فيس بوك" : /https://www.facebook.com/OnAwaan// .

 

 

 

كما يمكن للجمهور متابعة الاحتفالات من خلال حساب تلفزيون دبي على "يوتيوب" من خلال الرابط /https://www.youtube.com/Dubaitv// كذلك من خلال الموقع الالكتروني لموقع /آوان/ من خلال الرابط /http://www.awaan.ae// وعبر التطبيق الخاص على الهواتف الذكية إلى جانب التفاعل مع مواقع المؤسسة وحساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي وتغذية الصفحات الالكترونية بالأخبار التفاعلية من منصات التواصل الاجتماعي.

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