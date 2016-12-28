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إعلام

مقتل مذيعة بحرينية بالرصاص أمام ابنها الصغير

أريبيان بزنس
الأربعاء، 28 ديسمبر 2016

قالت عائلة المواطنة إيمان غلوم ميرزا صالحي، والتي قُتلت مساء الجمعة (23 ديسمبر/ كانون الأول 2016) برصاصة في رأسها في منطقة الرفاع، إن ما يثار عن ابنتهم في مواقع التواصل الاجتماعي كلام عار عن الصحة. وإن الجريمة شاهدُها الوحيد هو ابن الفقيدة الذي لايزال تحت تأثير صدمة مقتل أمه أمام عينيه بطريقة بشعة، حيث اخترقت الرصاصة رأسها وتناثرت دماؤها عليه. داعية الجميع إلى الحرص على الدقة في نقل المعلومات ومراعاة مشاعر أهل الفقيدة، واضعين ثقتهم بالقضاء أن ينال الجاني جزاءه بحسب ما نقلته صحيفة الوسط.

 

ولقيت الإعلامية البحرينية إيمان الصالحي، مصرعها بعد إطلاق الرصاص عليها من قبل شخص مجهول. وقع الحادث حين كانت إيمان الصالحي ذاهبة إلى بيت خالتها في مدينة حمد، وأثناء عودتها طلب منها طفلها التوجه إلى أحد مطاعم الأكل الشهيرة فغيرت مسارها، وأثناء عودتها اعترضها شخص وهى تقود سيارتها برفقة طفلها والذي يبلغ من العمر 6 سنوات وأصابها برصاصة برأسها أودت بحياتها في الحال، ثم سلم نفسه إلى مركز الشرطة. 

 

وذكرت عائلة إيمان الصالحي: "إن ابنتهم قتلت على يد شخص عسكري؛ حيث أوضحت التحقيقات أن الجاني هو رائد في القطاع العسكري وفي الأربعينات من عمره، وكان في منطقة بوكوارة، يغازل المجني عليها، حسب أقوال الشهود".  ورأى المجني عليها أثناء خروجها من محل ملابس وهى بصحبة طفلها، ثم استقلت سيارتها وقام بملاحقتها بسيارته حتى وصلت إلى الإشارة فقام بتشغيل المصابيح العالية للسيارة حتى تقف المجني عليها، فاستجابت بالفعل، ثم تحدث معها وطلب منها الرقم الخاص بهاتفها فأخبرته بأنها متزوجة وبدأت بالتحرك لكنه استوقفها مجددا، بعد محاولاتها للهروب لكنه لحق بها وطلب منها الاحتفاظ برقم هاتفه، ولكن بعد جدال طويل، بدأت مشادة كلامية بينهما، حتى أظهر لها الجاني بطاقته لكي تتأكد أنه من عائلة آل خليفة".  وكان الشاهد الوحيد

الجريمة هو ابن الإعلامية والذي لا يزال تحت تأثير الصدمة لمقتل والدته أمام أعينه بهذه الطريقة.  يذكر أن إيمان الصالحي هي إعلامية رياضية تعمل بتلفزيون البحرين، وشاركت في فعاليات رياضية، وقامت بتغطية بطولة الخليج والتي أقيمت في البحرين.

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