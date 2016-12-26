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إعلام

محكمة استئناف عمانية تلغي أمرا بإغلاق صحيفة الزمن وتخفض أحكاما بالسجن

أريبيان بزنس
الاثنين، 26 ديسمبر 2016
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محكمة استئناف عمانية تلغي أمرا بإغلاق صحيفة الزمن وتخفض أحكاما بالسجن

مسقط 26 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - ألغت محكمة استئناف عمانية اليوم الاثنين أمرا بإغلاق صحيفة كانت قد نشرت تقارير عن فساد داخل السلك القضائي.

وغطت صحيفة الزمن الخاصة عدة قضايا فساد في عام 2014 أدين فيها عدد من مديري الشركات.

وقالت المحكمة الابتدائية في سبتمبر أيلول إن الصحيفة تقوض هيبة الدولة وتضر بالنظام العام وأمرت بإغلاقها إلى أجل غير مسمى وسجن ثلاثة من صحفييها بعد نشرها سلسلة تقارير في عام 2016 عن مزاعم فساد داخل القضاء.

وقالت منظمة العفو الدولية في ذلك الوقت إنه يبدو أن الصحيفة تعاقب "على عمل صحفي مشروع".

وأغلقت الصحيفة لأول مرة بأمر إداري من وزارة الإعلام صدر في أغسطس آب.

واليوم الاثنين ألغت محكمة استئناف في مسقط الحكم على أحد الصحفيين الذي حكم عليه في سبتمبر أيلول بالسجن لمدة عام وخفضت الأحكام على إبراهيم المعمري مؤسس صحيفة الزمن ورئيس تحريرها وعلى نائبه ومدير التحرير يوسف الحاج إلى ستة أشهر وسنة على التوالي من ثلاث سنوات لكل منهما.

وخفضت الغرامة المفروضة على الاثنين كذلك إلى ألف ريال (2598 دولارا) لكل منهما من ثلاثة آلاف ريال.

وقبل خمس سنوات أغلقت محكمة الصحيفة لمدة شهر وحكمت على المعمري وأحد الصحفيين بالسجن خمسة أشهر مع ووقف التنفيذ بتهمة إهانة وزير العدل ومسؤولين آخرين.

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