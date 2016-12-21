الراشد وريما مكتبي يعلنان زواجهما بعد قصة حب طويلة

نقل موقع الراي اليوم نبأ عقد الكاتب والإعلامي السعودي عبد الرحمن الراشد قرانه على الاعلامية اللبنانية ريما مكتبي في حفل بسيط أقيم في دبي حيث يقيم العريسين، اقتصر على الأصدقاء والزملاء الخلص.

وكان الراشد تعرف على ريما المكتبي اثناء عملهما سويا في قناة “العربية” حيث كان الأول مديرا عاما لها، بينما كانت مكتبي مراسلة سياسية وحربية لها قامت بتغطية ميدانية في منطقة الشرق الأوسط. وقال مقربون من العريسين انهما عاشا قصة حب استمرت لعدة سنوات، وقررا الزواج أخيرا.