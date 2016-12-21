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إعلام

الراشد وريما مكتبي يعلنان زواجهما بعد قصة حب طويلة

أريبيان بزنس
الأربعاء، 21 ديسمبر 2016
الراشد وريما مكتبي يعلنان زواجهما بعد قصة حب طويلة

نقل موقع الراي اليوم نبأ عقد الكاتب والإعلامي السعودي عبد الرحمن الراشد قرانه على الاعلامية اللبنانية ريما مكتبي في حفل بسيط أقيم في دبي حيث يقيم العريسين، اقتصر على الأصدقاء والزملاء الخلص.

وكان الراشد تعرف على ريما المكتبي اثناء عملهما سويا في قناة “العربية” حيث كان الأول مديرا عاما لها، بينما كانت مكتبي مراسلة سياسية وحربية لها قامت بتغطية ميدانية في منطقة الشرق الأوسط. وقال مقربون من العريسين انهما عاشا قصة حب استمرت لعدة سنوات، وقررا الزواج أخيرا.

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