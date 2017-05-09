السعودية توقف الإستقدام لوظائف أطباء الأسنان

أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل أنه بالتنسيق مع وزارة الصحة تم إيقاف الاستقدام لوظائف أطباء الأسنان، بهدف إتاحة فرص العمل لأطباء الأسنان السعوديين والسعوديات.

وأوضح أبا الخيل أنه تم البدء في تنفيذ قرار الإيقاف لـ6 مهن في مجال طب الأسنان وهي: “طبيب أسنان عام، وطبيب اختصاصي جراحة فم وأسنان، وطبيب أسنان صحة عامة، واستشاري أسنان، واستشاري جراحة فم وأسنان، واستشاري أسنان صحة عامة”.

من جهته أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة مشعل الربيعان لـ”عين اليوم” أن أطباء الأسنان المقيمين الذين هم على رأس العمل لم يصدر بحقهم أي قرار، منوهاً أن وزارة العمل ما تزال تدرس تطبيق القرار.