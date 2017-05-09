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صحة

الإمارات تحذر من 6 منتجات دوائية مغشوشة أغلبها مقويات جنسية

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 9 مايو 2017
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الإمارات تحذر من 6 منتجات دوائية مغشوشة أغلبها مقويات جنسية

حذرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع من استعمال منتجات دوائية مغشوشة تحوي موادا غير معلن عنها قد تسبب انخفاضا حادا في ضغط الدم وتشكل خطرا كبيرا على المرضى المصابين بأمراض القلب أو السكري أو ارتفاع في نسبة الدهون وخاصة الذين يتناولون أدوية تحتوي على النيترات.

 

ووفق وكالة أنباء الإمارات، أصدرت الوزارة في هذا الشأن ستة تعاميم تتضمن تحذيرات من استعمال عدد من المنتجات حذرت من استعمالها هيئة الغذاء والدواء الأمريكية وتضمنت المنتج " Tornado " الذي يستخدم كمكمل غذائي ومقو جنسي للرجال حيث أظهرت نتائج التحاليل التي تمت بالمختبرات التابعة للهيئة على احتوائه على مادة دوائية غير معلن عنها وهي مادة nortadalafil" " علما بأنها قد تسبب انخفاضا حادا في ضغط الدم قد يصل الى مستوى خطير ويمكن أن تشكل خطرا كبيرا على المرضى المصابين بأمراض القلب أو السكري أو ارتفاع في نسبة الدهون وخاصة الذين يتناولون أدوية تحتوي على النيترات.

 

كما حذرت من المنتج "Xrect" الذي يستخدم كمكمل غذائي ومقو جنسي للرجال حيث أظهرت نتائج التحاليل التي تمت بالمختبرات التابعة للهيئة احتوائه على مادتين دوائيتين غير معلن عنهما وهما "" tadalafilو" descarbonsildenafil" علما بأنهما قد تسببا انخفاضا حادا في ضغط الدم قد يصل إلى مستوى خطير ويمكن أن تشكلا خطرا كبيرا على المرضى المصابين بأمراض القلب أو السكري أو ارتفاع في نسبة الدهون وخاصة الذين يتناولون أدوية تحتوي على النيترات.

 

 

وتضمنت المنتجات المحذر منها المنتج "Z Daily " الذي يستخدم كمكمل غذائي ومقو جنسي للرجال حيث أظهرت نتائج التحاليل التي تمت بالمختبرات التابعة للهيئة على احتوائه على مادة دوائية غير معلن عنها وهي مادة "homosildenafil " علما بأنها قد تسبب انخفاضا حادا في ضغط الدم قد يصل الى مستوى خطير ويمكن أن تشكل خطرا كبيرا على المرضى المصابين بأمراض القلب أو السكري أو ارتفاع في نسبة الدهون وخاصة الذين يتناولون أدوية تحتوي على النيترات و" Big N Hard " والذي يستخدم كمكمل غذائي ومقو جنسي للرجال.

 

حيث أظهرت نتائج التحاليل التي تمت بالمختبرات التابعة للهيئة على احتوائه على مادة دوائية غير معلن عنها وهي مادة "tadalafil " علما بأنها قد تسبب انخفاضا حادا في ضغط الدم قد يصل الى مستوى خطير ويمكن أن تشكل خطرا كبيرا على المرضى المصابين بأمراض القلب أو السكري أو ارتفاع في نسبة الدهون وخاصة الذين يتناولون أدوية تحتوي على النيترات.

 

كما شملت المنتجات المنتج "Cummor" والذي يستخدم كمكمل غذائي ومقو جنسي للرجال حيث أظهرت نتائج التحاليل التي تمت بالمختبرات التابعة للهيئة على احتوائه مادة دوائية غير معلن عنها وهي مادة " Ndesmethyl tadalafil "علما بأنها قد تسبب انخفاض حاد في ضغط الدم قد يصل الى مستوى خطير ويمكن أن تشكل خطرا كبيرا على المرضى المصابين بأمراض القلب أو السكري أو ارتفاع في نسبة الدهون وخاصة الذين يتناولون أدوية تحتوي على النيترات.

 

والمنتج "Monkey Business " والذي يستخدم كمكمل غذائي ومقوي جنسي للرجال حيث أظهرت نتائج التحاليل التي تمت بالمختبرات التابعة للهيئة على احتوائه مادة دوائية غير معلن عنها وهي مادة " N-desmethyl tadalafil" علما بأنها قد تسبب انخفاضا حادا في ضغط الدم قد يصل الى مستوى خطير ويمكن أن تشكل خطرا كبيرا على المرضى المصابين بأمراض القلب أو السكري أو ارتفاع في نسبة الدهون وخاصة الذين يتناولون أدوية تحتوي على النيترات.

 

كما أصدرت الوزارة تعميما للتحذير من استخدام وسيلة طبية مستخدمة لتثبيت الرأس والعمود الفقري بعد الإصابة في العمود الفقري أو اجراء عملية جراحية لأنه من المحتمل أن ممارسي الرعاية الصحية في قسم الطوارئ لم يتمكنوا من إزالة الوسيلة الطبية عند الحاجة إلى إجراء الإنعاش القلبي الرئوي على المرضى الذين يرتدون المنتج في الوقت المناسب ما يؤدي إلى مضاعفات خطيرة ليس بسبب خلل في الوسيلة الطبية.

 

وأضاف أن الشركة المصنعة للوسيلة الطبية المستخدمة لتثبيت الرأس والعمود الفقري أوصت بتدريب جميع ممارسي الرعاية الصحية المعنيين على الطريقة الصحيحة لإزالة هذه الوسيلة في حالات الطوارئ عند القيام بالإنعاش القلبي الرئوي حيث ستقوم الشركة المصنعة بتحديث النشرة الداخلية لتشمل طريقة واضحة لإزالة المنتج عند الطوارئ، مشيرا إلى أن المنتج غير مسجل في إدارة الدواء بوزارة الصحة ووقاية المجتمع حيث جاء التحذير من منطلق الحرص على سلامة المرضى لإتخاذ الإجراءات اللازمة.

 

 

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