السعودية: توحيد أسعار الأدوية بدول الخليج

يتجه مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي إلى توحيد الأسعار في الدول الست حيث ستتم مقارنة أسعار الأدوية ومخاطبة جميع الشركات المصنعة بتوحيد السعر لكل دواء واعتماد التسعيرة الأقل.

ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية عن رئيس لجنة شركات الأدوية بالغرفة التجارية والصناعية في الرياض الصيدلي محمد البهلال إنه سيتم توحيد تسعيرة الدواء وفقاً للأسعار الموجودة في المملكة، كونها تعد الأقل على مستوى دول الخليج، موضحاً أن كل دولة لها تسعيرة مختلفة عن الأخرى في الوقت الراهن.

وأضاف "البهلال" أن هيئة الغذاء والدواء نظمت سوق الأدوية من خلال إعادة تقييم أسعار الأدوية، مما يؤدي في غالب الأمر إلى انخفاضها، خاصة الأدوية المسجلة منذ عدة سنوات أو التي لديها بدائل متعددة.