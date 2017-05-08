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صحة

"صحة أبوظبي" تحظر بيع منتجات تحوي "كلوريد الإيثيل" لأقل من 18 سنة

أريبيان بزنس
الاثنين، 8 مايو 2017
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"صحة أبوظبي" تحظر بيع منتجات تحوي "كلوريد الإيثيل" لأقل من 18 سنة

حظرت هيئة الصحة ـ أبوظبي بيع المنتجات الحاوية على مادة كلوريد الإيثيل للفئة العمرية أقل من 18 عاماً في جميع الصيدليات العاملة في الإمارة، وطلبت من ممارسي الرعاية الصحية في الإمارة الإبلاغ عن حدوث أي آثار جانبية ناجمة عن استخدام هذه المنتجات إلى برنامج اليقظة الدوائية في الهيئة.

 

وقالت الهيئة إنها تلقت تحذيراً من وزارة الصحة ووقاية المجتمع يتعلق بإساءة استخدام منتجات الرذاذ الحاوية على مادة «كلوريد الإيثيل»، حيث لوحظ انتشار ظاهرة استنشاق هذه المنتجات ذات الاستخدام الموضعي بين فئة الشباب والمراهقين، ما أدى إلى حدوث بعض المضاعفات التي تتطلب العلاج بالمستشفيات.

 

وأشارت الهيئة وفقا لصحيفة البيان، إلى أن منتجات الرذاذ الحاوية على مادة «كلوريد الإيثيل» مسجلة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع وتستخدم كمخدر موضعي لمنع الألم الناجم عن الحقن والإجراءات الجراحية البسيطة، كما تستخدم أيضا للإحساس بالراحة المؤقتة للإصابات والرضوض الرياضية البسيطة.

 

وبحسب بيان وكالة حماية البيئة الأميركية فإن الاستنشاق الحاد لمادة كلوريد الإيثيل قد يتسبب في حدوث دوخة وغياب التناسق العضلي وفقدان الوعي، كما شملت الآثار الناجمة عن استنشاق هذه المادة أعراضا عصبية مثل اختلال الحركة والرعشة وصعوبة الكلام وتباطؤ لردود الفعل وحركة العين اللاإرادية والهلوسة.

 

 

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