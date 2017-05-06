الإمارات تؤكد سلامة المأكولات البحرية المحلية والمستوردة

أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة عدم صحة ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وجود تلوث في مياه البحر بالدولة ونفوق الأسماك نتيجة ذلك.

وقال صلاح عبدالله الريسي مدير استدامة البيئة البحرية والساحلية في وزارة التغير المناخي والبيئة في بيان له إن الفرق المختصة في الدولة ترصد بشكل دوري خواص المياه والظواهر الطبيعية من خلال أخذ العينات وتحليلها للتحقق من جودة مياه البحر وخلوها من أية مواد مضرة بالصحة العامة.

وفق وكالة أنباء الإمارات، أشار إلى أن فرق قطاع التدقيق الخارجي نفذت الخميس الماضي حملات تفتيشية على جميع أسواق الأسماك ومنافذ البيع بالدولة لمعاينة الأسماك بشكل يدوي للتأكد من سلامتها.

وقال إن " الوزارة تطمئن الجمهور بعدم وجود أي ضرر من تناول المأكولات البحرية المحلية أو المستوردة" .. مؤكدا حرص الوزارة على صحة وسلامة المستهلك ووضع سلامة الأغذية والبيئة في مقدمة أولوياتها.

وأضاف صلاح الريسي إن دولة الإمارات تولي قضية السلامة الغذائية جل اهتمامها حيث عززت طوال السنوات الماضية أطرها التشريعية والمؤسسية ذات العلاقة بالسلامة الغذائية وعملت على تطوير نظم متكاملة وفعالة للرقابة على المنتجات الغذائية سواء المنتجة محليا أو المستوردة بما في ذلك تطوير مختبرات فحص المنتجات الغذائية وإجراءات الرقابة على المنشآت العاملة في مجال الأغذية والعاملين فيها لضمان أعلى حد من السلامة الغذائية في الدولة.

وأكد أن ارتفاع معدل السلامة الغذائية إلى 98% في الدولة يعكس بوضوح حجم الجهود التي بذلتها لتعزيز أطر وتدابير السلامة الغذائية.

وأضاف مدير استدامة البيئة البحرية والساحلية في وزارة التغير المناخي والبيئة .. إن الوزارة تدعو أفراد المجتمع إلى عدم الانقياد وراء الأخبار غير الموثوقة أو الشائعات التي يتم ترويجها فيما يتعلق بسلامة الأغذية وإشاعة مخاوف لا مبرر لها دون التأكد من صحتها من المصادر الرسمية الموثوقة.